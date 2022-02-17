Россия может вскоре напасть на Украину, устроив провокацию – Блинкен на Совбезе ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на Совбезе ООН касательно минских соглашений, которое инициировала Россия. В своей речи Блинкен подчеркнул, что Кремль действует в направлении эскалации конфликта.

По словам Госсекретаря США, Запад делает все возможное, чтобы избежать войны в Европе. Причиной волнения является взыскание Россией войск к украинским границам.

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Россия говорит об отводе войск

Энтони Блинкен отметил, что Россия убеждает, что она отводит свои войска от украинских границ. Однако данные разведки говорят обратное. По словам госсекретаря США, наземные войска, корабли и самолеты готовятся к нападению на Украину. И это, по его словам, может произойти в ближайшие несколько дней.

Это может быть сфабрикован, так сказать, теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть постановочный удар беспилотника по гражданскому населению или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может назвать это событие этнической чисткой или геноцидом

– заявил Блинкен.

По словам Блинкена, российские медиа уже распространяют обвинения против Украины, чтобы заложить основу для войны. В частности, это усилилось 17 февраля.

Кроме того, Россия традиционно может прикрыть свою агрессию так называемой "защитой русскоговорящего населения".

Блинкен предложил России дать гарантии

Блинкен отметил, что США предупреждали украинское правительство о возможной угрозе. Также он убежден, что если о планах Кремля делиться с миром, то, возможно, это заставит его выбрать другой путь. Госсекретарь отметил, что дипломатия является единственным путем для разрешения конфликта. К примеру, Блинкен предложил Лаврову встречу на следующей неделе в Европе.

Я здесь не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить,

– подчеркнул Блинкен.

В заключение госсекретарь США призвал Россию публично четко и однозначно заявить об отсутствии намерений вторгаться в Украину. Чтобы подтвердить это, Блинкен предлагает отвести свои войска и сесть за стол переговоров.

Заседание Совбеза ООН: главное

17 февраля по инициативе России созвали заседание Совбеза ООН, которое посвятили минским соглашениям.

Утром перед заседанием боевики на Донбассе начали активно устраивать провокации. Суммарно российские наемники 39 раз открывали огонь. Снаряды попали в детский сад в Станице Луганской и одну из школ. Из-за атаки ранения получили 4 человека – 2 военных и 2 гражданских.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что эти провокации боевики совершили умышленное накануне заседание Совбеза ООН.

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