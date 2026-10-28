Россия делает ставку на баллистические ракеты перед зимой, – Зеленский

С приближением отопительного сезона Россия усилила обстрелы украинских городов и сел. В настоящее время враг делает ставку на баллистические удары перед наступлением зимы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

На что Россия делает ставку перед зимой?

По словам Зеленского, одним из ключевых дефицитов Украины остаются ракеты для систем противовоздушной обороны, способные перехватывать российские баллистические ракеты.

Президент подчеркнул, что именно на такое вооружение российская армия делает особую ставку в преддверии зимнего периода.

На баллистические ракеты россияне делают ключевую ставку в этой войне, особенно перед зимой. Нам сейчас нужна особая поддержка именно в обеспечении таким ресурсом, как перехватчики,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что необходимые ракеты-перехватчики есть у США. Поэтому важно, чтобы продолжали действовать программы поставок вооружения Украине, в частности PURL.

Какую помощь Украине готовят Нидерланды?

Зеленский поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины и отметил принципиальную и практическую позицию страны, которая помогает защищать не только Украину, но и Европу.

По словам президента, Нидерланды готовят новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро, который планируют предоставить этой осенью.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров, в частности для укрепления украинской противовоздушной обороны.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы Украина планирует поднять на трехсторонних переговорах с США и Россией. Среди них – прекращение ударов по энергетике, безопасность судоходства и возвращение пленных и депортированных детей. В то же время президент подчеркнул, что территориальные вопросы можно обсуждать только на уровне лидеров государств.