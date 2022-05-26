Россия депортировала 230 000 детей с целью уничтожить нацию, – Украина в ООН

Страна-агрессор принудительно вывезла 230 тысяч украинских детей. Россия это делает, чтобы уничтожить нацию.

Всего Россия уже депортировала более 1,4 миллионов украинцев. Об этом заявил советник постпредства Украины при ООН Сергей Дворник во время заседания Совбеза 25 мая.

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Похищение не менее 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 миллиона граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма,

– подчеркнул Дворник.

Советник рассказал, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей и много получили ранения.

Миллионы граждан были вынуждены покинуть свои дома. Многие российские кафиры разрушили полностью. Людей, полностью потерявших жилье, насчитывается около 220 тысяч.

От войны вынуждены были бежать, по меньшей мере, 14,5 миллиона человек, среди них – 8 миллионов стали внутренне перемещенными лицами, а 6,5 миллиона уехали из Украины как беженцы.

Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предсказан как один из успешных результатов войны. Так же как и продовольственный кризис,

– говорит Сергей Дворник.

Советник Украины при ООН добавляет, что россияне не учли один важный фактор. Страна-агрессор недооценила соседей и друзей Украины, которые не перестают помогать беженцам и переселенцам.

По словам Дворника, Россия целенаправленно нападает на гражданское население. Это их военная стратегия в стиле нацизма.

Среди преступлений, которые Россия цинично совершает в Украине: убийства, пытки, незаконные задержания, депортация, лишение прав собственности, нападения на гражданскую, конфискация зерна в местных, ограбление и другое.

Данные о депортации детей от ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что российские террористы вывезли в свою страну более 232 тысяч украинских детей.

Более 2 тысяч несовершеннолетних либо потеряли родителей, либо их с ними принудительно разлучили.

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