В Черном море 3 корабля: Братчук предположил, сколько там ракет, и рассказал о ситуации в Одессе

В Одесской области все службы продолжают выполнять свою работу, ситуация в регионе остается контролируемой. В то же время в Черном море находятся 3 вражеских корабля.

Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, новоназначенный командующий войск России в Украине Суровикин использует тактику, которую привык применять в Сирии.

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Какова ситуация в Одесской области

Братчук отметил, что наши силы противовоздушной обороны, в частности подразделения зенитных ракетных войск, действующих на территории Одесщины, уничтожили 3 крылатые ракеты. Столько же были сбиты накануне, а также ликвидированы 4 дрона.

То есть ребята работают отлично и можем говорить о том, что пока не поступало информации о каких-либо попаданиях. Все службы работают в соответствии с существующими предписаниями,

– подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Он отметил, что российские атаки по регионам Украины направлены, прежде всего, на объекты гражданской инфраструктуры и Одесщина не является исключением.

По словам Братчука, в общем, ситуация в регионе остается контролируемой. Всего на несколько часов выключили электроэнергию в Приморском районе Одессы, но это в рамках планового ремонта. Как только потребуется, то будут задействованы ремонтные бригады для ликвидации возможных последствий аварий или прилетов.

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В Черном море находятся 3 российских корабля

Братчук отметил, что достаточно непростая ситуация сейчас складывается в Черном море. Оттуда накануне российские оккупанты стреляли ракетами "Калибр".

В настоящее время есть три корабля в Черном море. Две надводные, одна подлодка. Общий залп может составлять до 20 крылатых ракет типа "Калибр",

– заявил он.

По словам спикера Одесской ОВА, 6 кораблей отошли, возможно, для того, чтобы пополнить свой боекомплект. Ведь новоназначенный командующий объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин использует тактику, привыкшую применять в Сирии. Речь идет об ударах авиацией, крылатыми ракетами, а также к этому добавились дроны-камикадзе.

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