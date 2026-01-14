Оккупанты держат на ЗАЭС оружие и запускают оттуда дроны, – СМИ
- Российские военные держат технику возле ядерных реакторов Запорожской АЭС и запускают оттуда дроны.
- Это нарушает нормы Международного гуманитарного права, по данным "РБК-Украина".
Российские захватчики держат военную технику возле ядерных реакторов Запорожской АЭС. С территории также осуществляются пуски БпЛА.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Что происходит на Запорожской АЭС?
Журналисты узнали, что россияне запускают дроны с ЗАЭС и держат на станции технику и оружие. На опубликованных кадрах видно, как российская военная техника стоит прямо возле ядерных реакторов, что является нарушением норм Международного гуманитарного права.
Оккупанты держат технику на ЗАЭС: смотрите видео "РБК-Украина"
В комментарии изданию спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин уточнил, что с территории станции также осуществляются пуски БПЛА по украинским территориям. На фото красными точками обозначено расположение вооружения и военной техники противника.
Вооружение и военная техника врага на ЗАЭС / Фото "РБК-Украина"
Какие последние новости о ЗАЭС?
Россия 3 января ударила по энергетической инфраструктуре юга Украины. В частности, Запорожская АЭС потеряла подачу питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.
Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что Международное агентство по атомной энергии начало консультации с Украиной и Россией по установления временного перемирия возле Запорожской АЭС. Он также напомнил, что Агентство уже трижды организовывало временные перемирия для ремонта критически важных линий электропередач, которые обеспечивают безопасную работу АЭС.
К слову, в эфире 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что ключевым вопросом на мирных переговорах является контроль над Запорожской атомной станцией, причем Путин предлагает совместное управление с США, исключая участие Украины.