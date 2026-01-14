Оккупанты держат на ЗАЭС оружие и запускают оттуда дроны, – СМИ

Российские захватчики держат военную технику возле ядерных реакторов Запорожской АЭС. С территории также осуществляются пуски БпЛА.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Начало чего-то большего, – политолог объяснил важность перемирия на ЗАЭС

Что происходит на Запорожской АЭС?

Журналисты узнали, что россияне запускают дроны с ЗАЭС и держат на станции технику и оружие. На опубликованных кадрах видно, как российская военная техника стоит прямо возле ядерных реакторов, что является нарушением норм Международного гуманитарного права.

Оккупанты держат технику на ЗАЭС: смотрите видео "РБК-Украина"

В комментарии изданию спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин уточнил, что с территории станции также осуществляются пуски БПЛА по украинским территориям. На фото красными точками обозначено расположение вооружения и военной техники противника.

Вооружение и военная техника врага на ЗАЭС / Фото "РБК-Украина"

Какие последние новости о ЗАЭС?