"Путин – не один": России помогают не только Иран, Китай и КНДР

Бывший заместитель начальника штаба Верховного командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Мишель Яковлефф заявил, что Путин остался один, ведь надеялся, что Трамп подарит ему Украину. Однако этого не произошло.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала высказал мнение, что Россия вовсе не одна. Кроме союзников, стране-агрессору в определенном смысле помогает и сама Европа, которая до сих пор с ней торгует.

Смотрите также Это расчет России: чего Путин ждет от НАТО

Кто, кроме союзников, помогает России

Из-за того, что на протяжении длительного времени Россия выстраивала зависимость многих стран от своих энергоресурсов, она сохранилась. Даже СССР в значительной степени держал в зависимости мир от своих энергетических ресурсов. Так сложилась мировая экономическая ситуация. С этим можно что-то сделать, но не всем хочется, потому что это дорого обойдется.

Европа с 2022 года на требовательную просьбу Украины ввести полное энергетическое эмбарго против России так и не приняла это решение. 18-й санкционный пакет, который предусматривал снижение цены на нефть, получил блокировку со стороны Венгрии и Словакии.

"Отказаться от российского сжиженного газа или нефти в Европе видят реальным только в 2027 году. То есть, до этого времени Европа будет финансировать Россию, платить ей не менее 20 миллиардов евро ежегодно. Чтобы на эти деньги она покупала оружие и убивала нас? Даже страны Балтии, которые говорят, что Россия на них вот-вот нападет, продолжают с ней торговать", – подчеркнул Клочок.

То есть говорить о том, что Россия осталась сегодня сама – нецелесообразно. У нее до сих пор есть партнеры, которые сотрудничают с ней и помогают.

Путин – не сам. Потому что у него есть Иран, хотя с ним все непросто будет, Северная Корея, с которой у России ратифицирован договор о стратегическом партнерстве, и Китай, который формально такой договор подписывать с Москвой не хочет, но очевидно, что с ней работает,

– подчеркнул Клочок.

Сегодня эти страны помогают России, но делают это не безвозмездно. Она за все это платит. Мировая конъюнктура, особенно энергетического рынка, сложилась так, что Россия – это бензоколонка. Огромные поступления в ее госбюджет, как отметил Клочок, используются именно для оплаты оружия из КНДР, компонентов из Китая, контрактов с Ираном.

Что начинают осознавать страны Европы

Он отметил на том, что если бы Украина имела бюджет условно такой как в России, то нашему государству не надо было бы просить о безвозвратной помощи у западных партнеров. Вопрос сейчас в том, кто сможет обеспечить потребности воюющих сторон в количественном измерении.

"Россия имеет настолько дальновидные и амбициозные военные планы, что ей нужно много оружия неслучайно. Та же КНДР начинает у себя расширять военное производство, чтобы у России было больше вооружения, в частности "Шахедов". В то же время Европа не спешит увеличивать свои производственные мощности, но хотя бы начала открывать совместные предприятия по производству дронов", – озвучил Клочок.

Он подытожил, что чем дальше, тем больше стран осознает необходимость изменения номенклатуры своего военного оборудования, которое понадобится в будущем для противостояния вызовам.

Европа сегодня тормозит, хотя имеет технологии в отличие от отсталой Северной Кореи. Даже американский лидер Трамп, который говорил, что будет уменьшать расходы на оборону, реагирует на ситуацию в мире и запросил на следующий год увеличение оборонного бюджета США на более чем триллион долларов.