Россия доказывает, что цель этой войны – это террор, – Зеленский отреагировал на обстрел Николаева

Российские военные ночью 27 апреля нанесли ракетный удар по Николаеву. Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы.

Глава государства отметил, что Россия продолжает доказывать, что цель этой войны – это террор и уничтожение украинцев и всего украинского.

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Зеленский показал последствия российских обстрелов Николаева

"Ночью Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку", – написал президент и опубликовал видео последствий удара.

Зеленский показал последствия российских обстрелов Николаева: видео

Президент также сообщил, что в настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.

Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность,

– написал Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже заявил, что Россия совершила в Николаеве очередной теракт.

"Очередная террористическая атака гражданских от россиян. Враг ударил четырьмя ракетами типа "Калибр". Сейчас известно об одном погибшем человеке и 23 раненых, среди которых ребенок", – написал он.

В ВСУ сообщили детали ночного террора в Николаеве

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что 4 ракеты "Калибр" были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.

Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевидный факт террора мирного населения.

В результате обстрела один частный дом разрушен, другой поврежден. Существенно разрушены жилая многоэтажка и историческое здание.

Пожар оперативно ликвидирован, продолжается разбор конструкций.

Российские военные обстреляли Николаев / Фото ОК "Юг"

В ГСЧС сообщили, что после ракетного удара потушили два пожара. Также спасатели помогли гражданам, оказавшимся заблокированными в поврежденных взрывной волной квартирах.

Работники ГСЧС деблокировали тело одного погибшего мужчины.