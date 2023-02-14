Россия должна быть выведена из Совбеза ООН, – ОПУ об обновлении организации
Фундаментально очень тяжело побороть глобальную бюрократию. Такие организации имеют десятки тысяч людей, работающих в тех или иных международных институтах, включая ООН.
Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что нельзя говорить, что такой институт не нужен. Ведь ее работники будут саботировать на разных уровнях, работать с правительствами стран, чтобы все-таки сказать "нет, мы нужны".
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По мнению Михаила Подоляка, есть ключевой элемент, с которого нужно начинать перестройку ООН, – страна типа России должна быть лишена права вето. То есть должна покинуть Совбез ООН и должна быть временно отстранен вообще от ООН, как организации.
После этого можно говорить о том, что начинаются определенные трансформации ООН, как института. Если этого нет, это все будет фикция,
– отметил советник главы ОП.
Он объяснил, что иначе любая страна, например, ведущая геноцидную войну, будет понимать, что нужно просто договориться с такими странами, как Россия. Тогда любые агрессивные действия будут поддерживаться путем права вето.
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Кроме того, Михаил Подоляк напомнил, что, например, в 2015 году была резолюция, которая запрещает Ирану производство не только дронов или ракет, но и любых объектов, которые могут использоваться в военном смысле.
Если вы такую резолюцию принимаете, а Иран, например, продолжает строить эти дроны, то должны быть результативные действия. То есть резолюция должна прописывать механизм уничтожения тех или иных производств, если они были построены в обход,
– отметил Подоляк.
"Резолюция, за которую проголосовал ряд стран, это хорошо. Но надо, чтобы был механизм, который будет говорить о наказаниях за нарушение этой резолюции. Это очень важно, ведь если резолюция есть, а наказания нет, тогда у нас есть Иран, который строит тысячи дронов. Это мы их сегодня здесь имеем эти дроны, которые убивают украинцев. А что было бы на Ближнем Востоке, если бы Иран использовал это все там", – подчеркнул советник главы ОП.
По его словам, было бы хорошо, будь сначала резолюция, а после механизм того, как мы будем внедрять конкретные санкции. Возможно использование вооруженных сил для того, чтобы уничтожать незаконные производства в тех или иных странах, которые подпадают под резолюции.
"Если этого не будет, если это будет гуманитарная трансформация, то большого смысла обновления не будет", – подытожил Подоляк.
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