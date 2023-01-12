"Россия должна идти уже в ва-банк": Данилов объяснил, чего ждать от врага в годовщину вторжения

Алексей Данилов заявил, что растягивать войну на долгое время Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране. Именно поэтому секретарь СНБО объяснил, чего следует ждать от России в ближайшие месяцы.

По данным Данилова, Кремль уже "готовится к определенным событиям". В частности, он рассказал в эфире телемарафона, что России хотят отчитаться о каких-либо "успехах" за год войны.

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Каких действий следует ожидать от России

Алексей Данилов заявил, что два – три месяца для нас будут сложными и решающими.

Подразумевается, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России,

– заявил Данилов.

По словам чиновника, Россия уже готовится к определенным событиям, ведь там любят даты. В частности:

24 февраля 2023 года будет один из периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом;

отчитываться хотят о достижении "любых успехов".

Что известно о проблемах России из-за войны