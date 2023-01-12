"Россия должна идти уже в ва-банк": Данилов объяснил, чего ждать от врага в годовщину вторжения
Алексей Данилов заявил, что растягивать войну на долгое время Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране. Именно поэтому секретарь СНБО объяснил, чего следует ждать от России в ближайшие месяцы.
По данным Данилова, Кремль уже "готовится к определенным событиям". В частности, он рассказал в эфире телемарафона, что России хотят отчитаться о каких-либо "успехах" за год войны.
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Каких действий следует ожидать от России
Алексей Данилов заявил, что два – три месяца для нас будут сложными и решающими.
Подразумевается, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России,
– заявил Данилов.
По словам чиновника, Россия уже готовится к определенным событиям, ведь там любят даты. В частности:
- 24 февраля 2023 года будет один из периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом;
- отчитываться хотят о достижении "любых успехов".
Что известно о проблемах России из-за войны
- Россия с 9 января 2023 года ограничила выезд из страны военнообязанным. По данным украинских разведчиков, приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны. Не выпускают враги даже ограниченно пригодных к военной службе.
- Есть у России и проблемы с финансами. В частности, дефицит бюджета составил более 3 триллионов рублей – это 2,3% ВВП страны.
- Более того, журналисты Financial Times заявили, что нападение России на Украину ослабило позиции Кремля. Более того, это приблизило распад страны-террориста. Некоторые эксперты считают, что провал или распад России может произойти в ближайшие 10 лет.