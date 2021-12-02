Россия должна отвести войска от границы с Украиной, – Блинкен

2 декабря 2021 , 16:22
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Источник:

"Европейская правда"

Энтони Блинкен призвал Россию свернуть военное наращивание у границы Украины. Госсекретарь США подчеркнул, что страна-агрессор нарушает хельсинкские принципы и постоянно подрывает основы ОБСЕ.

По словам Блинкена, Штаты обеспокоены имеющимися доказательствами того, что Россия может планировать дальнейшую существенную агрессию против Украины. Соответствующее заявление госсекретарь США сделал в Стокгольме во время пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ.

Заметьте Кулеба встретился с Блинкеном в Стокгольме: обсудили жесткие экономические санкции для России

Во время встречи с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной.

Блинкен призвал Россию:

  • уважать суверенитет и территориальную целостность Украины;
  • предпринять шаги к деэскалации;
  • свернуть военное наращивание;
  • вернуть силы на нормальные мирные позиции;
  • имплементировать Минские договоренности.

Встреча Блинкена и Лаврова

  • Госсекретарь США встретился с главой МИД России 2 декабря.
  • Разговор длился около 40 минут.
  • Блинкен заявил, что Россия постоянно препятствует работе ОБСЕ.
  • Кроме того, госсекретарь США предупредил Лаврова: в случае агрессии против Украины, Россию будут ждать серьезные санкции.
Заметьте! Блинкен в Стогкольме встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь США подчеркнул, что Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Автор: Мар'яна Бекало