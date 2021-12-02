Россия должна отвести войска от границы с Украиной, – Блинкен
2 декабря 2021 , 16:22Читати новину українською
Источник:"Европейская правда"
Энтони Блинкен призвал Россию свернуть военное наращивание у границы Украины. Госсекретарь США подчеркнул, что страна-агрессор нарушает хельсинкские принципы и постоянно подрывает основы ОБСЕ.
По словам Блинкена, Штаты обеспокоены имеющимися доказательствами того, что Россия может планировать дальнейшую существенную агрессию против Украины. Соответствующее заявление госсекретарь США сделал в Стокгольме во время пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ.
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Во время встречи с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной.
Блинкен призвал Россию:
- уважать суверенитет и территориальную целостность Украины;
- предпринять шаги к деэскалации;
- свернуть военное наращивание;
- вернуть силы на нормальные мирные позиции;
- имплементировать Минские договоренности.
Встреча Блинкена и Лаврова
- Госсекретарь США встретился с главой МИД России 2 декабря.
- Разговор длился около 40 минут.
- Блинкен заявил, что Россия постоянно препятствует работе ОБСЕ.
- Кроме того, госсекретарь США предупредил Лаврова: в случае агрессии против Украины, Россию будут ждать серьезные санкции.