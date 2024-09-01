Россия должна почувствовать, что такое война, – Зеленский обратился к украинцам

Президент подчеркнул, что страна-агрессорка должна заплатить за преступления, совершаемые в Украине. Наши ракеты и дроны частично выполняют эту задачу.

"Держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї.

Зараз це забезпечують наші дрони, і я дякую всім в Україні, хто працює для розробки та виробництва дронів. А також усім, хто працює заради нашої ракетної програми. І всій зовнішньополітичній команді нашої держави, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни.

Своїми дронами й ракетами ми здатні виконати частину завдань. Але реальний мир, реальне завершення цієї війни – це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, – потрібні й дієві інструменти".