Россия должна покинуть оккупированный Донбасс, – преемник Меркель

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе должны продолжаться в нормандском формате. В то же время Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий.
Такое заявление сделал лидер Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет в интервью немецкому фонду Маршалла США.
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Преемник Меркель о деоккупации Донбасса
Минский процесс по крайней мере дал возможность остановить активную фазу конфликта, который мог перерасти в большую войну. Но он пока не решен. Россия должна покинуть оккупированную часть востока Украины,
– заявил Лашет.
Он убежден, что минский процесс трансформировал конфликт в политический процесс. Однако пока нет результатов, на которые рассчитывали. "Отчасти потому, что раньше никогда не было похожего конфликта. Однако переговоры должны продолжаться, в частности в нормандском формате", – добавил лидер партии.
Напомним, ранее Лашет заявил, что поддерживает достройку "Северного потока-2", но уточнил, что газопровод не должен быть использован для шантажа Украины.
Германия отказала Украине в поставках оружия
- Германия с 2014 года отказывает Украине в поставках оружия. В начале июня 2021 года глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что его страна не даст Украине оружие, несмотря на призывы украинского лидера. Там якобы делают ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в нормандском формате.
- Однако сопредседатель немецкой партии "Зеленых" Роберт Хабек убежден, что Украине трудно отказать в праве на получение оружия, учитывая ситуацию на Донбассе.