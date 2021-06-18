Россия должна покинуть оккупированный Донбасс, – преемник Меркель

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе должны продолжаться в нормандском формате. В то же время Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий.

Такое заявление сделал лидер Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет в интервью немецкому фонду Маршалла США.

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Минский процесс по крайней мере дал возможность остановить активную фазу конфликта, который мог перерасти в большую войну. Но он пока не решен. Россия должна покинуть оккупированную часть востока Украины,

– заявил Лашет.

Он убежден, что минский процесс трансформировал конфликт в политический процесс. Однако пока нет результатов, на которые рассчитывали. "Отчасти потому, что раньше никогда не было похожего конфликта. Однако переговоры должны продолжаться, в частности в нормандском формате", – добавил лидер партии.

Напомним, ранее Лашет заявил, что поддерживает достройку "Северного потока-2", но уточнил, что газопровод не должен быть использован для шантажа Украины.

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