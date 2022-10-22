Россия должна пройти "депутинизацию", – советник Меркель сделал неожиданное заявление
Источник:DW
Ранее бывший канцлер Германии заявила, что мир в Европе якобы невозможен без России. Такое утверждение резко раскритиковали в ОП. Интересно, что уже скоро советник Меркель неожиданно заявил, что Россию нужно "депутинизировать".
Кристоф Гойсген убеждает, что Путин должен персонально ответить за совершенные преступления. Кроме того, государство-агрессор должно возместить нанесенный Украине ущерб.
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"Люди должны понимать, что политика Путина неприемлема"
Гойсген назвал несколько условий для послевоенного мира, пишут СМИ. Глава Мюнхенской конференции призвал к персональной ответственности Путина. Дипломат привел пример Нюрнбергского процесса. В частности, когда военных преступников приговаривали к пожизненному лишению свободы или даже смертной казни. "Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем", – отметил Гойсген.
Также он заявил, что государство-агрессор должно заплатить Украине репарации. Кроме того, советник Меркель убежден, что в России нужно провести так называемую "депутинизацию".
Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией. Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок,
– подытожил Гойсген.
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Очередные скандальные заявления Ангелы Меркель
- В начале октября экс-канцлер Германии заявила, что мира в Европе невозможно достичь без России. Кроме того, отметила, что к угрозе государства-агрессора следует относиться очень серьезно. Меркель сказала, что нападение на Украину стало "глубоким поворотным моментом".
- ОП заявление Меркель возмутило. Михаил Подоляк написал об абсурдности таких нарративов. Советник главы ОП отметил, что призывы к миру от России являются проявлением лицемерия. Ведь нельзя сначала осуществлять геноцид мирных украинцев, а потом садиться за стол переговоров, будто бы ничего и не было.
- Уже в скором времени Меркель сделала еще одно заявление. Бывший канцлер отметила, что не жалеет о сотрудничестве с Россией и покупке газа. Более того, Меркель цинично назвала Россию надежным поставщиком энергоносителей.
- Между тем, политолог Николай Давыдюк в комментарии 24 каналу отметил, что подобные заявления Меркель очень сильно "пахнут российским газом". Они абсолютно безответственны и возмутительны, учитывая то, как россияне искалечили судьбы миллионов украинцев.
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