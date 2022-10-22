Россия должна пройти "депутинизацию", – советник Меркель сделал неожиданное заявление

Ранее бывший канцлер Германии заявила, что мир в Европе якобы невозможен без России. Такое утверждение резко раскритиковали в ОП. Интересно, что уже скоро советник Меркель неожиданно заявил, что Россию нужно "депутинизировать".

Кристоф Гойсген убеждает, что Путин должен персонально ответить за совершенные преступления. Кроме того, государство-агрессор должно возместить нанесенный Украине ущерб.

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"Люди должны понимать, что политика Путина неприемлема"

Гойсген назвал несколько условий для послевоенного мира, пишут СМИ. Глава Мюнхенской конференции призвал к персональной ответственности Путина. Дипломат привел пример Нюрнбергского процесса. В частности, когда военных преступников приговаривали к пожизненному лишению свободы или даже смертной казни. "Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем", – отметил Гойсген.

Также он заявил, что государство-агрессор должно заплатить Украине репарации. Кроме того, советник Меркель убежден, что в России нужно провести так называемую "депутинизацию".

Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией. Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок,

– подытожил Гойсген.

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Очередные скандальные заявления Ангелы Меркель

В начале октября экс-канцлер Германии заявила, что мира в Европе невозможно достичь без России. Кроме того, отметила, что к угрозе государства-агрессора следует относиться очень серьезно. Меркель сказала, что нападение на Украину стало "глубоким поворотным моментом".

ОП заявление Меркель возмутило. Михаил Подоляк написал об абсурдности таких нарративов. Советник главы ОП отметил, что призывы к миру от России являются проявлением лицемерия. Ведь нельзя сначала осуществлять геноцид мирных украинцев, а потом садиться за стол переговоров, будто бы ничего и не было.

Уже в скором времени Меркель сделала еще одно заявление. Бывший канцлер отметила, что не жалеет о сотрудничестве с Россией и покупке газа. Более того, Меркель цинично назвала Россию надежным поставщиком энергоносителей.

Между тем, политолог Николай Давыдюк в комментарии 24 каналу отметил, что подобные заявления Меркель очень сильно "пахнут российским газом". Они абсолютно безответственны и возмутительны, учитывая то, как россияне искалечили судьбы миллионов украинцев.

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