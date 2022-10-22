Крістоф Гойсген переконує, що Путін повинен персонально відповісти за скоєні злочини. Окрім того, держава-агресор має відшкодувати завдані Україні збитки.

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"Люди повинні розуміти, що політика Путіна неприйнятна"

Гойсген назвав декілька умов для післявоєнного миру, пишуть ЗМІ. Голова Мюнхенської конференції закликав до персональної відповідальності Путіна.

Дипломат навів приклад Нюрнберзького процесу. Зокрема, коли військових злочинців засуджували до довічного позбавлення волі чи навіть смертної кари. "Це важливо для жертв, але також і для запобігання воєнним злочинам у майбутньому", – зазначив Гойсген.

Також він заявив, що держава-агресор повинна заплатити Україні репарації. Окрім того, колишній радник Меркель переконаний, що в Росії треба провести так звану "депутінізацію".

Має бути щось, що ми в Німеччині називаємо денацифікацією. Щось на зразок "депутінізації". Люди повинні зрозуміти, що політика Путіна неприйнятна, що потрібно поважати міжнародне право, права людини і заснований на правилах міжнародний порядок,

– підсумував Гойсген.

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Чергові скандальні заяви Ангели Меркель

На початку жовтня ексканцлерка Німеччини заявила, що миру в Європі неможливо досягти без Росії. Окрім того, зазначила, що до погрози держави-агресора треба ставитися дуже серйозно. Меркель сказала, що напад на Україну став "глибоким поворотним моментом".

ОП заява Меркель обурила. Михайло Подоляк написав про абсурдність таких наративів. Радник глави ОП зазначив, що заклики до миру від Росії є проявом лицемірства. Адже не можна спочатку здійснювати геноцид мирних українців, а далі сідати за стіл переговорів, нібито нічого й не було.

Вже незабаром Меркель зробила ще одну заяву. Колишня канцлерка зазначила, що не шкодує про співпрацю з Росією та купівлю газу. Ба більше, Меркель цинічно назвала Росію надійним постачальником енергоносіїв.

Тим часом політолог Микола Давидюк у коментарі 24 каналу зазначив, що подібні заяви Меркель дуже сильно "пахнуть російським газом". Вони абсолютно безвідповідальні та обурливі, враховуючи, як росіяни скалічили долі мільйонів українців.

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