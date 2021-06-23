Россия должна пустить в Крым Джемилева и Чубарова, – резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы требует, чтобы оккупанты отменили запрет на посещение Крыма лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.

Ассамблея просит отменить незаконное решение оккупантов о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это указано в принятой 23 июня резолюции ПАСЕ о ситуации в отношении крымских татар.

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Поэтому требуют разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым. Также в ПАСЕ выразили разочарование из-за так называемого "запрета" на деятельность Меджлиса крымских татар, как "экстремистской организации". Отметили, что это противоречит международным стандартам и является свидетельством систематического нарушения прав крымских татар.

О чем еще говорится в резолюции

Резолюция подтверждает, что с 2014 года продолжается оккупация Россией Крыма.

Призывает государство-агрессора прекратить применение российского законодательства в Крыму.

Кроме того, признает, что есть репрессии российского оккупационного режима и преследование крымских татар. В частности, это убийства, насильственные исчезновения, пытки, бесчеловечное обращение.

Обращает внимание на насильственное и противоправное перемещение крымских татар в Россию.