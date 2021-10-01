Россия должна вывести войска и оружие из Украины, – госпожа посол Великобритании

Мелинда Симмонс заявила, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на Востоке крупнейшее после прекращения огня в июле 2020 года. Местные жители оказались под угрозой.

Госпожа посол Великобритании Симмонс заявила, что под угрозой находятся невинные жизни. Ситуация осложнилась.

Заметьте Правительство уже работает над законом об амнистии на оккупированных территориях, – Резников

Россия должна вывести свои войска и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ,

– отметила политик.

Симмонс призналась, что отчеты от ОБСЕ СММ ее ужасают.

Война на Донбассе: последние новости

В отчетах ОБСЕ говорится, что ситуация в Донбассе осенью 2021 года существенно ухудшилась. В частности, в документе за 29 сентября сообщили: в течение суток зафиксировали более 400 нарушений режима тишины.

Боевики срывают перемирие в Донецкой и Луганской областях.

На линии разграничения СБУ обнаружила вражеских диверсантов.

В частности, нашли 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам; почти килограмм тротила; 5 противотанковых и противопехотных мин; 18 боевых гранат; 60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам; автомат Калашникова; минометную мину.

Пост Симмонс:

С ужасом узнала из отчетов OSCE_SMM, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на востоке крупнейшее после прекращения огня в июле 2020 года. Россия должна вывести свои войска и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой.