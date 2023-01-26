Россия дважды ударила с С-300 по объекту в Запорожском районе: 3 погибших, 7 раненых

Российские военные 26 января дважды нанесли террористический удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. В результате обстрелов с С-300 погибли три человека, еще семь получили ранения.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Что известно о последствиях ракетных обстрелов на Запорожье

По данным следствия, в 3:40 26 января российские военные из ЗРК С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе.

Предварительно 3 человека погибли, еще 7 ранены. Разрушено техническое оборудование и сооружения,

– отметили в Офисе генпрокурора.

После взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар. Во второй раз оккупанты ударили по этому же объекту уже около 10 часов утра. Там как раз проводились следственные действия и поисково-спасательная операция. В настоящее время данные о пострадавших уточняются.

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Последствия российского удара в Запорожском районе / Фото Запорожской областной прокуратуры

Кратко о массированной ракетной атаке России

В ночь на 26 января оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Наши воины сбили все 24 "Шахида". Однако уже утром оккупанты начали массированную ракетную атаку.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что захватчики ударили по Голосеевскому району столицы. В результате попадания в нежилую застройку есть один погибший и двое раненых. Пострадавших госпитализировали.

В КМВА отметили, что по предварительной информации, в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что оккупанты попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что враг обстрелял объекты энергетики. В настоящее время введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация – в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине 55 ракет. Из них 47 наши защитники уничтожили.

Враг запускал ракеты воздушного и морского базирования – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Жители Запорожья утром сообщили, что в городе прогремели мощные взрывы. В небо взвился густой дым.