Это была реакция на слова премьер-министра Индии Моди, который отметил, что каждый день война отбрасывает человечество назад и что необходимо приступить к прекращению военных действий.

Что известно о встрече Путина и Моди

Глава индийского правительства в ходе беседы, в частности, затронул тему Украины.

Он заявил, что все проблемы необходимо решать мирными средствами, и призвал "двигаться именно в этом направлении".

"Каждый день, пока длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к ее окончанию. И нам необходимо будет двигаться именно в этом направлении. Это очень важно для человечества. Мы должны мирными средствами решать все проблемы", – озвучил Путину послание Индии Моди.

Он предложил обсудить все эти вопросы и поделился ожиданиями от визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели, который состоится в сентябре.

Большое спасибо, уважаемый премьер-министр. Мы именно по этому пути и движемся,

– сказал Путин после выступления Моди.

К слову, в этот день Путин также встретился с Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря российского диктатора, Путин и Си почти не обсуждали ее, но постоянно упоминали о ней.