Це була реакція на слова прем'єр-міністра Індії Моді, який зазначив, що щодня війна відкидає людство назад і що необхідно переходити до закінчення воєнних дій.

Що відомо про зустріч Путіна і Моді

Глава індійського уряду під час бесіди, зокрема, торкнувся теми України.

Він заявив, що необхідно мирними засобами вирішувати всі проблеми та закликав "рухатися саме в цьому напрямі".

"Щодня, що триває війна, людство, по суті, відкидається на крок назад. При цьому кожен крок назустріч миру дає всьому людству реальну надію. Нам необхідно переходити від нескінченної війни до її кінця. І нам необхідно буде рухатися саме в цьому напрямку. Це дуже важливо для людства. Ми повинні мирними засобами вирішувати всі проблеми", – озвучив Путіну посил Індії Моді.

Він запропонував обговорити всі ці питання і поділився очікуваннями від візиту Путіна на саміт БРІКС у Нью-Делі, який відбудеться у вересні.

Дуже дякую, шановний прем'єр-міністр. Ми цим шляхом і рухаємося,

– сказав Путін після виступу Моді.

До слова, цього дня Путін також зустрівся із Сі Цзіньпіном. За словами речника російського диктатора, Путін та Сі майже не обговорювали її, але постійно згадували про неї.