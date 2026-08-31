Вони обговорили подальше співробітництво між країнами. Про це заявили пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про зустріч?

Під час саміту ШОС у Бішкеку, окрім зустрічі Сі Цзіньпіна та Путіна, пройшли переговори між делегаціями обох держав. Російські ЗМІ заявили, що співпраця між Москвою та Пекіном успішно розвивається в усіх напрямках.

Вони наголосили на збільшенні туристичного потоку. За перші 6 місяців 2026 року він зріс на 43%.

Основною причиною називають безвізовий режим між Росією та Китаєм. Путін заявив, що Москва готова працювати над переведенням безвізу на постійну основу. Однак очільник Кремля додав, що це рішення залежатиме від того, чи вважатиме його Пекін корисним.

Також російський диктатор, який щодня вбиває жінок та дітей в українських містах, цинічно висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок повені у Непалі та Тибеті.

Також, у неділю, 30 серпня, російський диктатор зустрівся зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком у Москві. Основною темою розмови, за інформацією росЗМІ, була співпраця сторін у сфері високих технологій, зокрема мікроелектроніки.