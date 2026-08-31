Они обсудили дальнейшее сотрудничество между странами. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно о встрече?

В ходе саммита ШОС в Бишкеке, помимо встречи Си Цзиньпина и Путина, прошли переговоры между делегациями обоих государств. Российские СМИ заявили, что сотрудничество между Москвой и Пекином успешно развивается во всех направлениях.

Они подчеркнули рост туристического потока. За первые 6 месяцев 2026 года он вырос на 43%.

Основной причиной называют безвизовый режим между Россией и Китаем. Путин заявил, что Москва готова работать над переводом безвизового режима на постоянную основу. Однако глава Кремля добавил, что это решение будет зависеть от того, сочтет ли его Пекин полезным.

Также российский диктатор, ежедневно убивающий женщин и детей в украинских городах, цинично выразил соболезнования родным и близким погибших в результате наводнения в Непале и Тибете.

Кроме того, в воскресенье, 30 августа, российский диктатор встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Основной темой беседы, по информации российских СМИ, было сотрудничество сторон в сфере высоких технологий, в частности микроэлектроники.