Россия – фабрика понтов: Арестович уверен, что вторжение в Украину будет катастрофой для Путина

Алексей Арестович уверен, что Россия никогда не решится на полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, это решение может обернуться для Путина катастрофой.

Об этом спикер украинской делегации в ТКГ сообщил в эфире одного из каналов.

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Российское руководство – это фабрика по производству понтов. Они всегда себя так вели,

– сказал он.

Алексей Арестович отметил, что "российскую армию возглавляют профессионалы, и они прекрасно знают цену реального военного вторжения и расширения военного конфликта и знают, чем это для них обернется".

"Обернется это концом российской армии и ее боеспособности. И, возможно, концом сегодняшнего правящего режима как такового. Они не вытянут эту войну", – добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Война на Донбассе: коротко

Оккупанты в течение 25 октября 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак один украинский военный получил ранения. Еще один наш защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Оба воина находятся в лечебном учреждении – их состояние стабильное.