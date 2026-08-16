"Победы", сгенерированные искусственным интеллектом: Кремль рисует фейковые прорывы на фронте, – ISW

Россия пытается создать впечатление масштабного продвижения своих войск на фронте, однако для подтверждения этих заявлений использует сомнительные материалы. Часть видеороликов, распространяемых россиянами, могла быть создана или изменена с помощью ИИ.

Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

Как Россия выдумывает успехи на фронте с помощью ИИ?

15 августа министр обороны России Андрей Белоусов провел публичную инспекцию Восточной группировки войск. После этого российское Минобороны заявило, что оккупанты якобы захватили Рыбальское к юго-западу от Александровки, а в целом в ходе летней кампании взяли под контроль 19 населенных пунктов.

В то же время российский военный блогер "Воин ДВ" 14 и 15 августа опубликовал ряд видео, которые, по его словам, были сняты 12–14 августа. На кадрах российские военные с флагами якобы находятся в населенных пунктах вблизи Александровки и Гуляйполя. Блогер утверждал, что эти материалы стали ответом на видео с поднятием украинского флага. Вероятно, речь шла о сообщении Украины от 12 августа о том, что 26 сел на Александровском направлении были освобождены в результате контрнаступательных действий.

Аналитики ISW обратили внимание на достоверность распространенных российской стороной кадров. По их оценке, часть видео может быть сфабрикована: некоторые фрагменты, вероятно, создали или отредактировали с помощью искусственного интеллекта, тогда как другие могут быть старыми кадрами, которые выдают за новые. Поэтому эти материалы нельзя считать надежным подтверждением заявленного российского продвижения.

В то же время "Воин ДВ" 15 августа заявлял о якобы захвате российскими войсками украинских позиций к западу от линии Александровка – Христофоровка. Также он утверждал о прорыве обороны Украины в районе Ровно и Копанов и продвижении оккупантов к западу от Новоселовки. Другой российский военный блогер в тот же день заявил о продвижении оккупантов вблизи Новоселевки, Долинки и Либицкого, а также в направлении Великой Михайловки.

По оценке ISW, активность российского Минобороны и военных блогеров является частью более широкой информационной кампании Кремля. Ее цель – создать впечатление значительных тактических успехов российской армии и якобы приближения краха украинской обороны. Таким образом Москва пытается влиять не только на российскую аудиторию, но и на восприятие ситуации на фронте за пределами России. При этом сомнительные или манипулятивные видеоматериалы используются в качестве "доказательств" заявленных успехов.

Напомним, на Славянском направлении украинские военные локально продвинулись в районе Озерного, тогда как россияне пытаются разрушить украинскую логистику ударами по мостам через Казенный Торец. На Константиновском и Покровском направлениях продолжаются бои, при этом ВСУ удерживают позиции и демонстрируют признаки локального продвижения. В свою очередь, российские заявления о захвате Новомихайловки и Доброполья не подтверждаются.