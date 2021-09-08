Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года: о чем договорились

8 сентября 2021 , 23:14
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Пресс-релиз правительства России

Россия заявила, что провела переговоры с Германией по возможности транзита газа через Украину. В частности говорилось о ситуации после 2024 года.

Переговоры провели вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе. Об этом говорится на сайте правительства России.

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Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину

Россия сообщила, что политики во время встречи обсуждали возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года.

Стороны договорились продолжить соответствующие консультации,
– говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона заявила, что обсудила с Германией торгово-экономическое взаимодействие России и Германии.

Краткая предыстория по транспортировке газа через Украину

  • Россия достраивает газопровод "Северный поток-2". Он должен осуществлять транзит газа в обход Украины.
  • 2 сентября советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук заверила, что "СП-2" строили, чтобы потом использовать его как оружие – Россия будет использовать "СП-2" для подрыва безопасности Украины.
  • В июле 2021 года США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2". Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ как оружие.
  • Стоит отметить, что договор о транзите газа через Украину потеряет силу в 2024 году. Однако, согласно договоренностям, Германия обязуется добиваться продления договора минимум на 10 лет.
Автор: Діана Квасневська