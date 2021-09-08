Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года: о чем договорились
Источник:Пресс-релиз правительства России
Россия заявила, что провела переговоры с Германией по возможности транзита газа через Украину. В частности говорилось о ситуации после 2024 года.
Переговоры провели вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе. Об этом говорится на сайте правительства России.
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Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину
Россия сообщила, что политики во время встречи обсуждали возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года.
Стороны договорились продолжить соответствующие консультации,
– говорится в сообщении.
Кроме того, российская сторона заявила, что обсудила с Германией торгово-экономическое взаимодействие России и Германии.
Краткая предыстория по транспортировке газа через Украину
- Россия достраивает газопровод "Северный поток-2". Он должен осуществлять транзит газа в обход Украины.
- 2 сентября советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук заверила, что "СП-2" строили, чтобы потом использовать его как оружие – Россия будет использовать "СП-2" для подрыва безопасности Украины.
- В июле 2021 года США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2". Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ как оружие.
- Стоит отметить, что договор о транзите газа через Украину потеряет силу в 2024 году. Однако, согласно договоренностям, Германия обязуется добиваться продления договора минимум на 10 лет.