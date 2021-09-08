Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года: о чем договорились

Россия заявила, что провела переговоры с Германией по возможности транзита газа через Украину. В частности говорилось о ситуации после 2024 года.

Переговоры провели вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе. Об этом говорится на сайте правительства России.

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Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину

Россия сообщила, что политики во время встречи обсуждали возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года.

Стороны договорились продолжить соответствующие консультации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона заявила, что обсудила с Германией торгово-экономическое взаимодействие России и Германии.

Краткая предыстория по транспортировке газа через Украину