Переговори провели віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе. Про це мовиться на сайті уряду Росії.
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Росія та Німеччина обговорили транзит газу через Україну
Росія повідомила, що політики під час зустрічі обговорювали можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року.
Сторони домовилися продовжити відповідні консультації,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, російська сторона заявила, що обговорила з Німеччиною торговельно-економічну взаємодію Росії і Німеччини.
Коротка передісторія щодо транспортування газу через Україну
- Росія добудовує газопровід "Північний потік-2". Він має здійснювати транзит газу в обхід України.
- 2 вересня радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук запевнила, що "ПП-2" будували, аби потім використовувати його як зброю – Росія використовуватиме "ПП-2" для підриву безпеки України.
- У липні 2021 року США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2". Берлін зобов'язався ініціювати санкції, якщо Росія використовуватиме газ як зброю.
- Варто відзначити, що договір про транзит газу через Україну втратить чинність у 2024 році. Проте, згідно з домовленостями, Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років.