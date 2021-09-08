Переговори провели віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе. Про це мовиться на сайті уряду Росії.

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Росія та Німеччина обговорили транзит газу через Україну

Росія повідомила, що політики під час зустрічі обговорювали можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року.

Сторони домовилися продовжити відповідні консультації,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, російська сторона заявила, що обговорила з Німеччиною торговельно-економічну взаємодію Росії і Німеччини.

Коротка передісторія щодо транспортування газу через Україну