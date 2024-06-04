Тот факт, что России удается отклонять беспилотники и высокоточные боеприпасы НАТО от курса, не должен вызывать удивления. Ведь российская армия делает попытки бороться с новыми американскими технологиями.

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Россияне учатся глушить американское оружие

В издании говорят, что последние отчеты с поля боя свидетельствуют о том, что россиянам удается глушить американское оружие. Это "имеет разрушительный эффект в Украине", говорят журналисты.

"Такие помехи (глушение – 24 Канал) являются частью того, что военная доктрина США называет операциями с использованием электромагнитного спектра. Сюда входит целый ряд видов деятельности, которые становятся более критическими, поскольку армия США и других передовых вооруженных сил становится зависимой от датчиков, спутников, радаров, инфракрасных детекторов и других технологий для поиска целей, координации атак и управления оружием стоимостью много миллионов долларов", – считают в Bloomberg.

В частности, глушение урезало точность американских артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением с 55% до 6%. Еще один дорогой боеприпас США – наземные бомбы малого диаметра. Они оказались настолько неэффективными, что Вашингтон прекратил их доставку.

Подобные проблемы преследовали и другое американское оружие, такое как Joint Direct Attack Munitions и даже спутниковый интернет-сервис Starlink, хотя исправления, кажется, помогли,

– говорят в Bloomberg.

Там также добавили, что раньше из-за этого Украина теряла 10 тысяч беспилотников в месяц. Да и сейчас россияне покрывают линию фронта меньшими глушителями размером с фургон с расстоянием друг от друга примерно 9,65 километра.

"Пока не разрядятся батареи, каждый фургон создает препятствия, останавливая украинские беспилотники и ослепляя ракеты НАТО к их целям", – рассказывает о российской стратегии Bloomberg.

США в 2020 году ввели новую стратегию радиоэлектронной борьбы

В Bloomberg также говорят, что это не только проблема Украины, но и США. Ведь пока американская армия использует датчики, сети и высокоточное оружие для достижения разрушительного эффекта, то Россия и Китай вкладывают значительные средства, чтобы подорвать такие технологии.

В 2020 году Пентагоном была принята новая стратегия радиоэлектронной борьбы. Впрочем, результата пока от этого нет.

"Несмотря на перспективные исследования, армия США еще не начала закупку новых возможностей в необходимом масштабе. Расходы идут в первую очередь на защиту и реагирование на угрозы, а не на то, чтобы сорвать операции противника", – считают журналисты Bloomberg.

Они добавляют, что успех России в Украине должен подчеркнуть опасность для США и побудить их двигаться быстрее, чтобы "развертывать перспективные новые технологии".

Электронная война заслуживает большего финансирования. Нет смысла тратить 100 тысяч долларов на снаряды Excalibur, если они не могут поразить свои цели. Противники Америки признают ценность таких технологий,

– заключают в материале.

В ВСУ противостоят глушению дронов