Той факт, що Росії вдається відхиляти безпілотники та високоточні боєприпаси НАТО від курсу, не має викликати здивування. Адже російська армія робить спроби боротися із новими американськими технологіями.

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Росіяни вчаться глушити американську зброю

У виданні кажуть, що останні звіти з поля бою свідчать про те, що росіянам вдається глушити американську зброю. Це "має руйнівний ефект в Україні", кажуть журналісти.

"Такі перешкоди (глушіння – 24 Канал) є частиною того, що військова доктрина США називає операціями з використанням електромагнітного спектру. Сюди входить цілий ряд видів діяльності, які стають більш критичними, оскільки армія США та інших передових збройних сил стає залежною від датчиків, супутників, радарів, інфрачервоних детекторів та інших технологій для пошуку цілей, координації атак і управління зброєю вартістю багато мільйонів доларів", – вважають у Bloomberg.

Зокрема, глушіння врізало точність американських артилерійських снарядів Excalibur із GPS-наведенням з 55% до 6%. Ще один дорогий боєприпас США – наземні бомби малого діаметра. Вони виявилися настільки неефективними, що Вашингтон припинив їх доставку.

Подібні проблеми переслідували й іншу американську зброю, таку як Joint Direct Attack Munitions і навіть супутниковий інтернет-сервіс Starlink, хоча виправлення, здається, допомогли,

– кажуть у Bloomberg.

Там також додали, що раніше через це Україна втрачала 10 тисяч безпілотників на місяць. Та й зараз росіяни вкривають лінію фронту меншими глушниками розміром з фургон з відстанню один від одного приблизно 9,65 кілометра.

"Поки не розрядяться батареї, кожен фургон створює перешкоди, зупиняючи українські безпілотники і засліплюючи ракети НАТО до їхніх цілей", – розповідає про російську стратегію Bloomberg.

США у 2020 році ввели нову стратегію радіоелектронної боротьби

У Bloomberg також кажуть, що це не лише проблема України, але й США. Адже поки американська армія використовує датчики, мережі та високоточну зброю для досягнення руйнівного ефекту, то Росія та Китай вкладають значні кошти, щоб підірвати такі технології.

У 2020 році Пентагоном було прийнято нову стратегію радіоелектронної боротьби. Втім, результату наразі від цього немає.

"Попри перспективні дослідження, армія США ще не розпочала закупівлю нових можливостей у необхідному масштабі. Витрати йдуть в першу чергу на захист та реагування на загрози, а не на те, щоб зірвати операції противника", – вважають у журналісти Bloomberg.

Вони додають, що успіх Росії в Україні має підкреслити небезпеку для США та спонукати їх рухатися швидше, щоб "розгортати перспективні нові технології".

Електронна війна заслуговує на більше фінансування. Немає сенсу витрачати 100 тисяч доларів на снаряди Excalibur, якщо вони не можуть вразити свої цілі. Противники Америки визнають цінність таких технологій,

– підсумовують у матеріалі.

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