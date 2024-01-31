Россия стоит за глушением GPS в Европе, – командующий Силами обороны Эстонии

31 января 2024, 13:08
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Источник:

Bloomberg

Россия глушит спутниковые сигналы в Восточной Европе. Кремль, скорее всего, действует из Калининграда или со своих кораблей в Балтийском море.

Об этом официально заявил Мартин Херем, командующий Сил обороны Эстонии. Он отметил, что твердых доказательств о том, что это делает Россия нет. Однако он убежден в этом.

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Что известно об инциденте

Мартин Херем сообщил, что помехи спутниковым навигационным системам в Балтийском регионе усилились в 2023 году. Особый всплеск был зарегистрирован в январе 2024 года на территории простирающейся от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

Кто-то является причиной этого и мы думаем что это Россия
– сказал Херем в интервью на прошлой неделе.

Он предположил, что Кремль учится и тестирует на случай вероятного конфликта в этом регионе.

Министерство обороны России ранее подтверждало что его подразделения РЭБ в Калининграде проводили учения по нарушению радио- и спутниковых сигналов.

Эстонский командующий заявил, что постановки на препятствии могут также осуществляться с кораблей в Балтийском море. В декабре польские авиационные власти предупредили пилотов о сбоях а официальные лица Швеции и Финляндии ранее в этом месяце заявили что они расследуют этот вопрос.

К слову Россия имеет опыт подавления сигналов GPS в Северной Европе и способна использовать ряд возможностей для радиоэлектронной борьбы. Кремль также активизировал деятельность по созданию препятствий в Москве и Санкт-Петербурге чтобы предотвратить потенциальные атаки дронов из Украины.

Россия продемонстрировала свои возможности радиоэлектронной борьбы в других местах, а не только в Украине и странах Балтии. Они определенно достаточно сильны в этом
– добавил Херем.

На прошлой неделе представители европейской авиации провели встречу, чтобы обсудить эту проблему. Поскольку они представляют опасность и для гражданских судов.

Между тем в СМИ появляется все больше сообщений о том, что в будущем Россия может начать войну со странами НАТО.

Генерал НАТО призвал страны Альянса готовиться к российским ракетным атакам

  • На днях командующий военного логистического центра НАТО в Германии генерал-лейтенант Александр Соллфранк заявил что странам Альянса надо готовиться к ракетным ударам по объектам во всей Европе.
  • Он считает, что россияне Европе могут атаковать те же объекты, что и в Украине: заводы по производству боеприпасов командные центры электростанции мосты и другие объекты критической и логистической инфраструктуры.
  • Генералы НАТО утверждают, что имеют ограниченное время на укрепление собственной обороны. Поэтому они надеются, что удастся ввести так называемую "систему военного Шенгена" которая позволит свободно перемещать военную технику между странами.

Автор: Анастасія Кушпіт