Россия годами не слушала слов, поэтому теперь слушает оружие, – Резников

Страна-агрессор годами не слышала слов цивилизованного мира, так что теперь демократию приходится защищать оружием.

Россия услышит оружие мира

Об этом написал министр обороны Алексей Резников. Очевидно, причиной этого заявления является подписание ленд-лиза американским президентом.

Внимание Мы снова вместе победим, – Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о ленд-лизе

Годами агрессор не слушал слов, поэтому теперь слушает оружие всего цивилизованного мира,

– отметил Резников.

Ранее Алексей Резников заявил, что ленд-лиз для Украины свидетельствует: США верят в ее победу над Россией. Принятие закона о ленд-лизе министр назвал фактически участием в войне, в то же время без привлечения военных.

Резников вспомнил, как во время Второй мировой войны решение США вступить в войну против Гитлера изменило историю. Тогда помочь Штатам призвал Уинстон Черчилль. В этот раз во время войны России с Украиной это сделал Владимир Зеленский.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Американский президент заверил в поддержке Штатами Украины, несмотря на то, что некоторые шаги затратны. Впрочем, попытки спрятаться от российской агрессии – нанесут еще больше затрат.

Джо Байден добавил, что Европа сейчас нуждается в большей помощи, чем 77 лет назад, ведь путинская война имеет целью разрушить не только демократическое будущее Украины, но и всю Европу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что принятие ленд-лиза – это исторический шаг, и мы обязательно победим.

К слову, американский президент после подписания закона призвал Конгресс как можно быстрее одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов помощи Украине.

Байден отметил, что некоторые шаги затратны. В то же время, скрываться от агрессии России – еще более затратно.

Важно – Байден подписал ленд-лиз для Украины: смотрите видео

Ленд-лиз позволит поставлять Украине необходимое вооружение, транспортные средства, продовольствие по упрощенной процедуре.