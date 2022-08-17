россия готова капитулировать, – политолог Давидюк

Эксперты уверяют, что россия уже начинает замораживать конфликт и просит сесть за стол переговоров. Там не ожидали, что ВСУ будут так сильно уничтожать оккупантов. Итак, россия уже готова капитулировать, но не знает, как это сделать.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он говорит, что Украина уже отрезает и скоро будет готова возвращать свои территории.

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Он подчеркнул, что если россияне не найдут здесь слабинки, а Вооруженные Силы им этого не дадут, как и политики, то они никуда больше продвинуться не смогут.

По словам политолога, задача оккупантов сейчас – сохранить хотя бы то, что есть.

"Но и это им не удастся. Вспомните вчерашние обстрелы Крыма по Джанкою, который был одним из главных операционных центров, аналогичная история была с Севастополем, поэтому ничего у них не получится", – ответил Давыдюк.

А что касается мира, то на самом деле россия уже готова к капитуляции. Но не знает, как это показать на этой территории,

– говорит он.

Давидюк рассказал признаки того, что россия готова заморозить конфликт:

Шредер заявлял, что путин хочет мира.

Папа Римский обвинял нас, почему мы не хотим мира,

Эрдоган заявлял, что путин готов что-то подписывать.

Но есть одна проблема. Нам не нужен "минск-3", нам не нужен "Стамбул-1", нам нужен Ялта, Донецк, Луганск, Херсон и т.д., и не в значении подписания документов, а в значении возвращения украинских городов. Это наша задача,

– заявил политолог.

Он подчеркнул, что гроб путина мы поставим в Донецке, как ленина в россии, и будем показывать, как выглядит карлик-диктатор.

"Единственное, что нам не нужен большой гроб, где-то метр на 30 сантиметров. Там будет лежать путин, когда мы вернем наши города", – шутит он

Политолог говорит, что задача ВСУ сделать это как можно скорее, и они это делают.

"Поверьте, Институт изучения войны сам в шоке от того, что они ежедневно видят отчеты украинских боев, где украинцы круто используют западное оружие, что они даже в теории не предполагали. Вот это сила украинской армии", – ответил Давидюк.

Потери врага по состоянию на 17 августа

Герои ВСУ продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали 200 оккупантов.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях. Из-за высокой интенсивности боевых действий данные не являются точными. То есть потери врага могут быть больше.

Потери врага в технике:

танков – 1886 (+6) единиц

боевых бронированных машин – 4162 (+10) единиц

артиллерийских систем – 993 (+4) единицы

РСЗО – 263 единицы,

средства ПВО – 136 единиц

самолетов – 233 единицы

вертолетов – 196 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2) единицы

крылатых ракет – 190 единиц

кораблей/катеров – 15 единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) единицы

специальной техники – 93 (+1) единицы.

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