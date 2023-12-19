Россия готова завоевывать соседей, она не удовлетворится Украиной, – Госдеп США

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность, что намерения государства-агрессора не ограничиваются оккупацией Украины. Россия готова завоевывать соседей.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США. Мэтью Миллер подчеркнул, что очень важно поддерживать Украину.

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Россия хочет завоевать своих соседей

Спикер Госдепа отметил, что США продолжают быть обеспокоены из-за российской агрессии в целом.

И одна из вещей, которую вы слышали от президента, состоит в том, что одной из причин, почему так важно, чтобы мы поддерживали Украину, является то, что мы не считаем, что Путин будет доволен и остановится на Украине, если ему удастся окончательно завоевать Украину и подчинить ее России,

– сказал Миллер.

Спикер напомнил, что именно это мотивировало Финляндию вступить в НАТО, а Швецию — стремиться к членству в Североатлантическом альянсе.

"Вы видели Россию, которая продемонстрировала готовность и стремление использовать свои вооруженные силы для завоевания своих соседей, поэтому, конечно, мы хотим принять меры по сдерживанию этого", — подчеркнул Миллер.