Россия готовила госпереворот в Украине: как мир реагирует на гибридные атаки Кремля

Россия планировала устроить госпереворот в Украине с привлечением одного из украинских олигархов. Это – на фоне провокаций на нашей границе.

Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский. Параллельно с этим в НАТО рассматривают возможность увеличения количества войск на восточном фланге Альянса, а Белый дом делает последнюю попытку угомонить дикого Путина.

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Давайте вместе обсудим последние новости относительно российской агрессии в отношении Украины и отыщем логику происходящего.

Госпереворот в Украине

Сегодня (26 ноября – 24 канал) Владимир Зеленский дал очередной пресс-марафон, который был посвящен экватору его президентства. Конечно же без обсуждения вероятной атаки России не обошлось.

И вот, неожиданно для многих, Зеленский заявил, что Россия пыталась привлечь к госперевороту в Украине одного из украинских олигархов.

По словам президента, Рината Ахметова пытается втянуть в эту историю его окружение, которое, в том числе, поливает грязью власть на каналах олигарха.

Не стану вдаваться в подробности войны между Зеленским и Ахметовым, об этом вам подробнее расскажут мои коллеги. Я же обращу ваше внимание на другое.



Пытаются втянуть Ахметова в переворот, – Зеленский / Коллаж 24 канала

Может ли Россия атаковать Украину

Всего 5 дней назад (21 ноября – 24 канал) глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия может атаковать Украину сразу по нескольким направлениям, уже в январе – декабре.

Но прежде чем это произойдет, Кремль всячески пытается подготовить для вторжения почву среди украинцев, в том числе создав:

политический хаос;

тотальное недовольство властью.

Ради этого, по словам Буданова, возможны масштабные акции протеста. Об этом он заявил в интервью изданию Military Times.

Поэтому я даже не удивлен таким заявлением Зеленского. Ведь Кремль давно пытается взорвать обстановку в Украине.



Кремль пытается взорвать обстановку в Украине / Фото Getty Images

Идеальный момент для нападения

Всё дело в том, что украинский народ в своем большинстве не будет встречать россиян на танках с хлебом солью, скорее в руках будут автоматы.

А вот если украинцы будут ссориться между собой, то для Кремля это идеальный момент для нападения.

Но, как говорится, на воре и шапка горит. Потому пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже через час после слов Зеленского поспешил заявить, цитирую: "У России не было никаких планов принимать участие в госперевороте. И Россия вообще никогда не занимается такими делами".

Война по сдерживанию России

Пока внутри Украины отдельные олигархи, вероятно, заигрывают с Кремлем ради сохранения своих капиталов и влияния, на международных площадках идет масштабная война по сдерживанию России.

Накануне Зеленский провел переговоры с уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Главная тема, конечно же, войска России на границе с Украиной.

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Меркель, в частности, заявила, что она разочарована тем, что Кремль полностью отказался от проведения нормандского формата, а также добавила, что любая эскалация со стороны России будет иметь свои последствия.

Уже в диалоге с премьером Польши Меркель заявила, что ЕС должны выработать механизм для молниеносного введения санкций против России в случае нового вторжения.

Мишель разочаровал

Вот президент Евросовета Шарль Мишель немного разочаровал. В диалоге с Зеленским он заявил, что войну между Украиной и Россией можно закончить путем прямых переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве ЕС.



Мишель немного разочаровал / Фото прессслужбы ОП

Мишель в упор не видит, что ровно такой же формат, а именно нормандский, с треском провалился. Не работает такой механизм, увы.

Именно поэтому премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал НАТО направить как можно больше военных кораблей в Черное море, а также резко увеличить количество пролетов боевых самолетов вдоль российской границы, чтобы в Кремле понимали, что все их действия как на ладони.

Но одно дело когда к этому Альянс призывает Украина, и совсем другое, когда в унисон с нами говорит непосредственный член НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО увеличить количество войск на восточном фланге Альянса, и отправить боевые самолеты к рубежам России.

В то же время в самом Альянсе хоть и увеличивают количество войск на Восточном фланге, всё же надеются на разрешение конфликта мирным путем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что они готовы обсудить с Москвой сложившуюся ситуацию, но та упорно молчит.

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К чему готовы в НАТО

Но не спешите говорить о том, что НАТО нас предают. Дело в том, что, похоже, Кремль в ближайшее время сбавит обороты. Ведь обратите внимание, США, Великобритания, Канада и Швеция впервые вслух заявили – они готовы отправить свои войска в Украину, если Путин пойдет в наступление.

То есть России дали понять, что эта агрессия будет слишком дорого для нее стоить.

Именно поэтому в Белом доме вдруг заявили – время есть, а потому стоит попытаться отговорить Путина от атаки.

Издание New York Times пишет, что команда президента США прямо сейчас ведет переговоры с россиянами и даже допускает личную встречу Байдена и Путина, если тот даст сигнал о деэскалации.

Санкции от США

В то же время администрация Байдена отправила в Европу команду дипломатов, чтобы договорится с ЕС о пакете мгновенных санкций со стороны США и ЕС за вторжение в Украину.

Минимальный пакет санкций может включать ограничения против российских банков, госдолга и эмбарго на покупку энергоносителей.

Максимальный же предполагает мгновенный арест всех известных активов путинских олигархов. Более того, им могут запретить въезд в те страны, где они владеют активами, и запретить им пользоваться банковскими картами Visa и MasterCard.

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Сложность заключается в том, что некоторые санкции наносят удар не только по России, но и задевают сами США и ЕС. Но если США на это готовы, то ЕС – далеко не факт. Евросоюзу стоит помнить, что именно на нерешительность Запада Путин и рассчитывает.