Россия активно осуществляет разведку по поиску целей, – Жданов о возможной ракетной атаке на Рождество

На белорусский аэродром в Мачулищах вернулся российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Вместе с ним 4 января оккупанты поднимали в небо 2 российских истребителя МиГ-31К.

Как следствие по всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. Об этом во время своего стрима рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Угроза на Рождество может сильно возрасти

Каждый раз, когда оккупанты поднимают истребители МиГ-31К, в Украине объявляют воздушную тревогу. Наши защитники готовятся отражать удар, поскольку никто не может гарантировать, есть ли ракеты "Кинжал" на подвесах истребителя.

Это продолжается разведывательная деятельность по поиску целей и объектов на 6 – 7 января или даже 8 января,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, вполне возможно, что угроза Рождеству сильно возрастет. Именно проведение активной работы по выявлению целей и объектов на территории Украины разведывательным самолетом с двумя носителями ракет типа "Кинжал" является косвенным признаком, что оккупанты готовятся к атаке.

Жданов отметил, что угроза на Рождество может сильно возрасти: смотрите видео

Россия готовит атаку на Рождество: что известно