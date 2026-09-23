Об этом 23 сентября сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Что говорят в ЦПД

Разведывательные данные фиксируют характерные черты военных приготовлений России к применению баллистического вооружения.

В ЦПД украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Будьте внимательны в ближайшие дни,

– призвал Андрей Коваленко.

Параллельно с военными угрозами российские дипломаты активно имитируют участие в переговорах, намеренно тормозя любые реальные шаги по достижению мира.

Реальное прекращение огня не входит в актуальные планы Кремля, поэтому дипломатическая траектория используется исключительно для отвлечения внимания.

К слову, в МИД России признали, что Россия не будет делать перерывов в войне для мирных переговоров. Сергей Лавров заявил, что Европа хочет паузы, потому что хочет получить передышку и пополнить истощенный военный арсенал "киевского режима", который "из-за безвыходного положения уже давно перешел на откровенно террористические методы".