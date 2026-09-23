Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 23 вересня.

Що кажуть у ЦПД

Розвідувальні дані фіксують характерні риси військових приготувань Росії до застосування балістичного озброєння.

У ЦПД українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Будьте уважні в наступні дні,

– закликав Андрій Коваленко.

Паралельно з військовими загрозами російські дипломати активно імітують участь у переговорах, навмисно гальмуючи будь-які реальні кроки для досягнення миру.

Реальне припинення вогню не входить до актуальних планів Кремля, тому дипломатичний трек використовується виключно для відволікання уваги.

До слова, у МЗС Росії визнали, що Росія не робитиме перерв у війні для мирних переговорів. Сергій Лавров заявив, що Європа хоче паузи, бо хоче отримати перепочинок і заповнити виснажений військовий арсенал "київського режиму", який "від безвиході вже давно перейшов на відверто терористичні методи".