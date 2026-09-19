Об изменении тактики Кремля и переходе к новой фазе гибридной войны рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала. По его словам, западные спецслужбы фиксируют настоящий всплеск вражеской активности, направленный на срыв военного производства.

Главные цели российских агентов

В настоящее время диверсанты сосредоточили свое внимание на Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Дании и Польше. Чтобы противодействовать этой угрозе, нидерландские правоохранители уже создали специальное контртеррористическое подразделение. Оно занимается исключительно поиском российских сетей, планирующих атаки на местную промышленность.

Военный аналитик о преступлениях России на территории Европы: видео

Кульминацией этой активности стал дрон в Лейпциге, который должен был поразить украинский самолет "Антонов",

– сказал Александр Мусиенко.

Немецкие следователи уже официально подтвердили, что за этой попыткой стоит первое оперативное управление российского Генштаба.

Важно! Немецкие спецслужбы связывают попытку диверсии с дронами в аэропорту Лейпцига с российской военной разведкой и привлеченным ею гражданином Беларуси. На фоне эскалации гибридных атак Германия вместе с союзниками готовит новые санкции против Москвы.

Дроны над базами НАТО и пути отступления

Помимо подготовки взрывов, российские военные регулярно запускают разведывательные беспилотники над территорией стран Альянса. Только за последнюю неделю такие аппараты были замечены над Литвой, в Балтийском море у польского побережья и даже недалеко от дома министра обороны Дании.

После выполнения заданий или неудачных попыток терактов российские агенты пытаются быстро покинуть территорию ЕС. Для эвакуации своих людей спецслужбы чаще всего используют маршруты через Сербию и венгерскую границу.

Напомним, недавно Андрей Сибига отреагировал на громкое расследование о российских диверсантах в Германии, призвав Европу к более жестким мерам.