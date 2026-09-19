Про зміну тактики Кремля та перехід до нової фази гібридної війни розповів військовий ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу. За його словами, західні розвідки фіксують справжній сплеск ворожої активності, спрямований на зрив військового виробництва.

Головні цілі російських агентів

Наразі диверсанти зосередили свою увагу на Німеччині, Франції, Швеції, Норвегії, Нідерландах, Данії та Польщі. Щоб протидіяти цій загрозі, нідерландські правоохоронці вже створили спеціальний контртерористичний підрозділ. Він займається виключно пошуком російських мереж, які планують атаки на місцеву промисловість.

Військовий аналітик про злочини Росії на території Європи: відео

Апогеєм цієї активності став дрон у Лейпцигу, який мав уразити український літак Антонов,

– сказав Олександр Мусієнко.

Німецькі слідчі вже офіційно підтвердили, що за цією спробою стоїть перше оперативне управління російського Генштабу.

Важливо! Німецькі спецслужби пов'язують спробу диверсії з дронами в аеропорту Лейпцига з російською воєнною розвідкою та залученим нею громадянином Білорусі. На тлі ескалації гібридних атак Німеччина разом із союзниками готує нові санкції проти Москви.

Дрони над базами НАТО та шляхи втечі

Окрім підготовки вибухів, російські військові регулярно запускають розвідувальні безпілотники над територією країн Альянсу. Лише протягом останнього тижня такі апарати помітили над Литвою, у Балтійському морі біля польського узбережжя та навіть неподалік будинку міністра оборони Данії.

Після виконання завдань або невдалих спроб терактів російські агенти намагаються швидко покинути територію ЄС. Для евакуації своїх людей спецслужби найчастіше використовують маршрути через Сербію та угорський кордон.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Сибіга відреагував на гучне розслідування щодо російських диверсантів у Німеччині, закликавши Європу до жорсткіших дій.