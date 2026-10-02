Россия готовит диверсии против терминалов Starlink и военных баз в ЕС и НАТО, – ГУР

Российские спецслужбы получили приказ развернуть масштабную кампанию саботажа на территории стран Евросоюза и НАТО. Главной целью вражеских агентов станут системы связи, критически важная инфраструктура и военные объекты.

Как сообщает Главное управление разведки, Кремль планирует задействовать в этих операциях завербованных агентов ГРУ и ФСБ. Их задачей станет подрыв военной помощи Украине и общее ослабление потенциала Альянса.

Что известно о планах врага

Диверсанты сосредоточат свое внимание на логистических путях и узлах связи, от которых зависит бесперебойная поставка вооружения. Среди приоритетных целей агрессора оказались приемные станции спутникового интернета Starlink, расположенные в европейских странах.

Украинская разведка уже официально предупредила западных партнеров о подготовке этих преступных акций.

По данным ведомства, Москва делает ставку именно на гибридные методы ведения войны, чтобы дестабилизировать ситуацию изнутри.

Напомним, что европейские чиновники уже фиксируют рост опасности. В частности, разведка Дании предупредила о намерениях России наращивать количество диверсий на железных дорогах и кибератак в ближайшие месяцы.

Чтобы противостоять этим вызовам, " Евросоюз разрабатывает " новый чрезвычайный протокол безопасности. Этот механизм позволит странам блока лучше координировать свои действия во время атак в так называемой "серой зоне", которые формально не подпадают под определение прямого вооруженного нападения.