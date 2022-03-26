Россия готовит дополнительные подразделения для войны в Украине

Россия продолжает собирать и готовить новые подразделения оккупантов, чтобы усилить остатки сил, которые несут ужасные потери в Украине.

В Генштабе отметили, что противник продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства, задачи которого остаются не выполненными.

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Продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа на территорию Украины,

– отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что оккупанты пытаются восстановить потери, привлекая "законсервированную" технику. Однако она оказалась разворованной. А командир 4-й танковой дивизии захватчиков вообще застрелился.

Кстати – Еще один уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля: