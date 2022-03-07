Россия готовит "карательные операции", чтобы сломить сопротивление украинцев, – британские СМИ

Кремль поручил своей ФСБ готовить "карательные операции" в захваченных городах. Орки хотят сломить сопротивление украинцев.

ФСБ поручили "поддерживать политический порядок", то есть совершать репрессии и пытки. Британские СМИ пишут об этом, ссылаясь на данные европейской разведки и аналитиков.

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Новый больной замысел оккупантов

Российские официальные лица рассматривают новую агрессию для подавления предполагаемого протеста и сопротивления. Собираются поручить своим оркам абсолютно больные и цинические задания:

насильственный контроль толпы,

репрессивные задержания организаторов протеста,

публичные казни для сдерживания протестующих.

Дешевая тактика

Аналитики отмечают, что использование террора для порабощения населения – это дешевая тактика. Конечно, на больше человек, который скрывается в бункере, не способен.

По расчетам издания, для оккупации всей страны обычно требовалось 20 солдат на 1000 жителей. Однако в 2003 году Россия направила в Чечню более 150 военнослужащих на 1000 жителей. В Украине это будет означать присутствие более 6 миллионов российских солдат.

Соблазн в Москве прибегнуть к террору на бескрайних территориях Украины будет велик. Это также дешевый и проверенный метод, когда у вас недостаточно людей,

– заключают аналитики.

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