Не решалась с 2023 года: военные эксперты ответили, готова ли Россия к большому наступлению

Россия может готовить новое масштабное наступление на фронте. Впрочем, во время подготовки к нему и при его проведении россияне столкнутся с трудностями.

Действия россиян на фронте свидетельствуют о том, что они могут готовить новое масштабное наступление. Военные эксперты и обозреватели специально для 24 Канала проанализировали возможности оккупантов для проведения новой крупной атаки.

Каковы реальные возможности россиян?

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что не активно используют легко и тяжелую технику на поле боя, потому что она не производится в достаточных количествах и является уязвимой для дронов. Не очень понятно, где они собираются накапливать живую силу. Уровень "подписантов" в российскую армию остался на том уровне, что и был.

Это примерно 30 – 35 тысяч в месяц. Столько СОУ уничтожают ежемесячно. Поэтому, количество россиян стало на линии фронта. Их примерно 700 тысяч, они не увеличиваются и не уменьшаются. Россияне анонсировали наступление на весну-лето. Они занимаются анонсами каждый сезон. Они озвучивают новые дедлайны. Они и раньше их озвучивали,

– отметил ветеран российско-украинской войны.

Он продолжил, что бои за Покровск продолжаются уже 18 месяцев. За это время россиянам не удалось ни окружить, ни захватить этот город. Там есть наши контрудары, которые составляют примерно четверть всех столкновений на направлении. На покровско-мирноградской агломерации находится четверть российских войск. Опасность того, что СОУ придется отойти от города остается, но бои продолжаются полтора года, и Россия до сих пор без преимущества.

Гетман назвал реальные возможности россиян: смотрите видео

При каком условии Россия пойдет в масштабное наступление?

Израильский военный обозреватель Давид Шарп заметил, что Россия не прекращала наступательные действия. На Востоке и на Юге оккупанты атакуют пытаясь создать тиски, чтобы срезать украинскую линию фронта. Она долгое время была стабильной с центром в Орехове. В общем россияне не останавливались. Естественно, что весной, когда погода улучшится и удастся собрать резервы они попытаются наступать больше.

"Нельзя исключать, что где-то состоится масштабное наступление на маленьком участке фронта с участием большого количества сил. Впрочем Россия такого избегала с 2023 года. Она не умеет применять единовременно, в частности, механизированные резервы. С применением дронов и артиллерии даже большое количество техники быстро уничтожается", – отметил израильский военный обозреватель.

По его словам, атаки даже силами батальона завершаются неудачей. Можно предположить, что большие механизированные силы россияне введут только, если им удастся нащупать слабое место на каком-то участке фронта и организовать там прорыв. Это то, что им не удалось в августе 2025 года в Доброполье. Тогда они продвинулись очень далеко, но из-за отсутствия резервов успех они не развили.

Шарп назвал условия, при которых Россия пойдет в масштабное наступление: смотрите видео

К чему готовится Россия на Юге?

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сказал, что уже примерно неделю происходят большие переброски и накопления живой силы и подразделений на Запорожском направлении. До этого подобные накопления происходили в районе Гуляйполя, но теперь это не единственная точка, где россияне собирают силы. Еще они концентрируются вокруг Орехова, Васильевки, и это соответствует планам, на которые они отмечали.

Понятно, что они хотят продвинуться в сторону Запорожья. Также Орехов есть в их мечтах. Если улучшатся погодные условия, которые будут давать им возможность больше и агрессивнее наступать, то они будут делать то же, что мы наблюдали перед Гуляйполем. Они будут пытаться атаковать на целом ряде участков, чтобы понять, где наиболее эффективное их наступление,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Он добавил, что на том участке они потом приложат еще большие усилия для продвижения. Сейчас они накапливают силы на Юге – от Пологов до Васильевки, в районе Токмака и тому подобное. Это не те направления, что были у оккупантов в приоритете в декабре 2025 года и в начале 2026 года.

Андрющенко рассказал, к чему готовится Россия на Юге: смотрите видео

