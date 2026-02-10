С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 1 248 560 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Путин награждал его за убийства украинцев: на фронте ликвидировали военного преступника Гаспаряна

Какие потери понесла Россия в войне?

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

  • личного состава – около 1 248 560 (+980) человек;
  • танков – 11 656 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 018 (+5);
  • артиллерийских систем – 37 089 (+33);
  • РСЗВ – 1 637 (+0);
  • средств ПВО – 1 297 (+2);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 129 160 (+1 198);
  • крылатых ракет – 4 270 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 734 (+182);
  • специальной техники – 4 070 (+1).


Потери россиян в войне на 9 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба

Последние новости о потерях россиян

  • ️️Подразделения Сил обороны нанесли удары по военным объектам России в ночь на 9 февраля.

  • В Судже Курской области был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск России. В Новоалексеевке, что на оккупированной части Херсонщины, под прицелом оказался склад боеприпасов.

  • Батальон "Гатило" ВСУ провел успешную операцию на Харьковщине, взорвав опорный пункт оккупантов в поселке Каменка.

  • Для уничтожения вражеского укрытия применили комплексную тактику с серией атак FPV-дронами, чтобы достать его из глубоких схрон.