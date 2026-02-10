С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 1 248 560 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Путин награждал его за убийства украинцев: на фронте ликвидировали военного преступника Гаспаряна

Какие потери понесла Россия в войне?

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

личного состава – около 1 248 560 (+980) человек;

танков – 11 656 (+2);

боевых бронированных машин – 24 018 (+5);

артиллерийских систем – 37 089 (+33);

РСЗВ – 1 637 (+0);

средств ПВО – 1 297 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 129 160 (+1 198);

крылатых ракет – 4 270 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 77 734 (+182);

специальной техники – 4 070 (+1).



Потери россиян в войне на 9 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба

Последние новости о потерях россиян