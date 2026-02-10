З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 1 248 560 осіб. Про уе повідомляє Генштаб ЗСУ.

Яких втрат зазнала Росія у війні?

З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:

особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб;

танків – 11 656 (+2);

бойових броньованих машин – 24 018 (+5);

артилерійських систем – 37 089 (+33);

РСЗВ – 1 637 (+0);

засобів ППО – 1 297 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198);

крилатих ракет – 4 270 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 734 (+182);

спеціальної техніки – 4 070 (+1).



Втрати росіян у війні на 9 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу

