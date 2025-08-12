Такое мнение высказал 24 Каналу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что удары могут состояться уже на этой неделе и сопровождаться массовыми пусками беспилотников и ракет. Он отметил, что Путин стремится показать готовность действовать решительно накануне переговоров.

Смотрите также Украина готова говорить об уступках уже оккупированными территориями, – The Telegraph

Вероятность массированных ударов по Украине на этой неделе

По словам Романа Свитана, на этой неделе российская армия может использовать накопленные запасы дронов для прикрытия ракетных обстрелов. Такой подход позволит отвлечь украинскую систему ПВО и увеличить шансы ракет достичь целей.

Эта неделя будет достаточно опасной в отношении воздушных тревог. Под прикрытием беспилотников однозначно пойдут ракеты,

– отметил полковник запаса.

Роман Свитан отметил, что произведенные в России беспилотники перед массовыми обстрелами могут концентрироваться на отдельных пусковых площадках вблизи границы с Украиной. Это позволит быстро задействовать их в нужный момент.

Если они производят 150 – 200 беспилотников и запускают 70 – 100, остальные где-то хранят. А если хранят – значит, будут запускать,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что такая тактика создает угрозу одновременных ударов с разных направлений, что значительно усложняет работу украинской ПВО.

Усиление наземных операций

Полковник запаса отметил, что одновременно с подготовкой воздушных ударов Россия активизирует наступательные действия на фронте. По его словам, на линию соприкосновения уже выходит дополнительная техника и личный состав.

Россияне конкретно начали наступление с использованием техники. Вторая волна резервов подходит и выходит на линию боевого соприкосновения,

– отметил Роман Свитан.

По мнению Свитана, следующие несколько дней могут стать особенно напряженными, поскольку Кремль будет стремиться продемонстрировать военную силу именно перед переговорами. Он предположил, что Путин использует этот период, чтобы показать свою готовность к масштабным действиям и попытаться произвести впечатление на американского президента, подчеркивая, что Россия сохраняет способность вести активные боевые операции.