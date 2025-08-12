Таку думку висловив 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що удари можуть відбутися вже цього тижня та супроводжуватись масовими пусками безпілотників і ракет. Він наголосив, що Путін прагне показати готовність діяти рішуче напередодні переговорів.

Ймовірність масованих ударів по Україні цього тижня

За словами Романа Світана, цього тижня російська армія може використати накопичені запаси дронів для прикриття ракетних обстрілів. Такий підхід дасть змогу відволікти українську систему ППО і збільшити шанси ракет досягти цілей.

Цей тиждень буде досить небезпечним щодо повітряних тривог. Під прикриттям безпілотників однозначно підуть ракети,

– наголосив полковник запасу.

Роман Світан зазначив, що вироблені в Росії безпілотники перед масовими обстрілами можуть концентруватися на окремих пускових майданчиках поблизу кордону з Україною. Це дасть змогу швидко задіяти їх у потрібний момент.

Якщо вони виробляють 150 – 200 безпілотників і запускають 70 – 100, решту десь зберігають. А якщо зберігають – отже, будуть запускати,

– пояснив Світан.

Він додав, що така тактика створює загрозу одночасних ударів із різних напрямків, що значно ускладнює роботу української ППО.

Посилення наземних операцій

Полковник запасу наголосив, що одночасно з підготовкою повітряних ударів Росія активізує наступальні дії на фронті. За його словами, на лінію зіткнення вже виходить додаткова техніка та особовий склад.

Росіяни конкретно почали наступ із використанням техніки. Друга хвиля резервів підходить і виходить на лінію бойового зіткнення,

– зазначив Роман Світан.

На думку Світана, наступні кілька днів можуть стати особливо напруженими, оскільки Кремль прагнутиме продемонструвати військову силу саме перед переговорами. Він припустив, що Путін використає цей період, аби показати свою готовність до масштабних дій і спробувати справити враження на американського президента, підкреслюючи, що Росія зберігає здатність вести активні бойові операції.