Россия готовит наступление на Молдову: в Кишиневе назвали вероятную дату вторжения
Источник:TV Moldova
Россия планирует вторжение в Молдову в начале 2023 года. Реализация сценария зависит от развития войны в Украине.
Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности Александр Мустяца. По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через Север Украины в направлении Молдовы.
Кстати На сегодняшний день Украина защищает свободу Молдовы, – Санду
В Молдове рассказали, когда может начаться наступление России
Он заявил, что сейчас вопрос не в том, начнет ли Россия новое наступление на Молдову, а в том, "когда это произойдет". Александр Мустяца отметил, что речь идет о январе, феврале или марте и апреле.
Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия намерена пойти дальше. С целью создания соединения с Приднестровьем, которое является территорией Молдовы, и тогда можно однозначно сказать, что так они намерены прийти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск,
– сказал директор Службы разведки и безопасности.
Он добавил, что самый большой склад боеприпасов в Европе, который находится в селе Колбасна в Приднестровье, охраняется россиянами с максимальным рвением. Одна из гипотез –использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.
Молдова требует вывести войска из Приднестровья
- В Молдове призвали вывести российские войска из оккупированного Приднестровья. В молдавском правительстве заявили, что присутствие войск России в Приднестровье нарушает суверенитет Молдовы.
- Россия неоднократно прямо угрожала Молдове, в частности из-за сближения Кишинева и ЕС. Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые действия Молдовы в отношении непризнанного Приднестровья будут считаться нападением на Россию.
- В октябре президент Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру. Он упомянул о Приднестровье и Абхазии.
- Следует также отметить, что Россия ведет гибридную войну в Молдове. В Кишиневе происходили антиправительственные протесты. Пророссийские партии собирали людей на митинги, чтобы выразить несогласие с политикой президентки Молдовы Майи Санду.