Россия активно перебрасывает технику на Запорожское направление: к чему они готовятся

Россияне активизировали движение военной техники через временно оккупированный Мариуполь. В основном перебрасывают технику на Запорожское направление.

В Запорожской области находится около 90 тысяч военных. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что пока у россиян недостаточно техники и личного состава для начала масштабного наступления. Впрочем, все может измениться.

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Перебрасывают технику ночью

Через оккупированный Мариуполь происходит активное перемещение техники. Например, в пятницу, 19 июля, зафиксировали самую большую колонну: БТРы и грузовики, строительные краны, тягачи, легковые автомобили. Всего было до 60 единиц техники.

С четверга (25 июля – 24 Канал) мы наблюдаем определенное замедление насыщения на Запорожском направлении. С другой стороны, примерно в то же время, мы увидели усиление переброски техники. Говорится и о колесной, и о гусеничной технике. Ее перевозят тягачами непосредственно с территории России именно по ночам,

– отметил Петр Андрющенко.

Из-за таких ночных перевозок и комендантского часа соответственно, нельзя сказать наверняка, какое количество российской техники проходит через Мариуполь.

"Наши люди сообщают, что каждую ночь слышат перемещение тягачами в сторону Никольского и частично в сторону Бердянска. То есть полностью по Запорожскому направлению идет накопление техники. Возможно, это пополнение, а, возможно, насыщение резервов на будущее", – объяснил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что пока нельзя утверждать, что такого количества техники достаточно для активного и агрессивного российского наступления на Запорожском направлении. В то же время следует понимать, что россияне могут активизировать это движение.

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Ускоренная подготовка военных

К тому же в Мариупольско-Бердянско-Приморской агломерации, где расположены российские лагеря, в которых готовят мобилизованных и контрактников, происходят заметные изменения. Оккупанты ускорились: если раньше людей в лагерях держали по месяцу, то сейчас уже через 15 дней их отправляют на фронт.

Действительно спешат. Россияне не успевают восстанавливать свои боеспособные части, которые находятся непосредственно на линии активного боестолкновения. Это также тенденция, которая показывает, что, возможно, темпы мобилизации в России сейчас не позволяют собрать необходимое количество людей для начала агрессивного наступления,

– подчеркнул Андрющенко.

В Главном управлении разведки сообщили, что россиянам становится все труднее пополнять потери на войне в Украине. Пока такая возможность есть, однако привлекать "пушечное мясо" становится все сложнее – не помогают даже привлекательные суммы за подписание контрактов.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно высказался о возможном наступлении россиян в Запорожской области. По его словам, если оккупанты на это решатся, то им дадут достойный отпор.