В России понимают, что перспектива нового наступления россиян совсем не пугает ВСУ, – ISW

Украинская разведка и Минобороны говорят, что враг может провести решающую наступательную операцию на Донбассе. Ожидается, что это может произойти в феврале или в марте.

В американском Институте изучения войны отметили, что оккупанты, чтобы добиться успеха, планируют привлекать больше живой силы. Ведь преимущества в технике и ее качества у россиян нет.

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Угроза нового наступления врага

Украинские официальные лица продолжают предупреждать о намерениях России провести решающую наступательную операцию на Донбассе в феврале или марте.

Что говорят военные

Да, представитель Главного управления военной разведки Андрей Юсов заявил 1 февраля, что Украина находится накануне активной фазы боевых действий, которая продлится в течение следующих двух месяцев. Юсов отметил, что плохое состояние российской военной техники заставит российское военное командование массово использовать силы, превосходящие по численности над украинскими защитниками, чтобы добиться успеха.

Украинский полковник Сергей Грабский заявил, что у России нет достаточных сил для проведения наступления по всей линии фронта в Украине протяженностью 1500 километров и сосредоточит свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.

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Как отмечают в ISW со ссылкой на слова известного российского военного блогера, перспектива российской наступательной операции, похоже, не вызывает паники среди украинских войск. Напротив, наши защитники продолжают разрабатывать свои контрнаступательные планы.

Повторится ли сценарий 24 февраля

Еще 31 января ISW сообщил, что украинские военные подтвердили свое намерение начать крупные контрнаступательные операции к лету 2023 года.

Как ранее сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Россия способна готовить такой же сценарий как 24 февраля 2022 года. Вероятно, наступление хотят повторить на годовщину полномасштабного вторжения. Враг может попытаться атаковать с Севера, Востока и Юга.

Секретарь СНБО считает, что следующие несколько месяцев будут решающими в российско-украинской войне. Он призвал партнеров присылать больше оружия. В частности, Украине нужны реактивные самолеты и истребители.