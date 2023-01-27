Блеф ради переговоров или реальная угроза: что кроется за угрозами Путина о наступлении

Владимир Путин готовит россиян к новому наступлению против Украины, которое может начаться уже в феврале. В то же время, на Западе активно заявляют, что следующие месяцы станут решающими в войне и усиливают Украину оружием, в том числе танками.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, насколько далеко готов зайти Путин, и какую цель действительно преследует диктатор, угрожая большим наступлением. Кроме того, Алексей Печий оценил ситуацию на Донбассе, в частности, под Угледаром, где россияне наступают большими силами.

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Путин все еще верит, что воюет против Запада

Издание Bloomberg утверждает, что Путин планирует новое наступление российских войск в Украине, а также готовит свою страну к многолетнему конфликту с США и их союзниками.

К таким выводам американские журналисты пришли поговорив с российскими чиновниками, знакомыми с ситуацией. По словам собеседников агентства, даже Путин не может отрицать слабости российской армии после того, как его войска потеряли больше половины территории, захваченной в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Постоянные неудачи заставили многих в Кремле "реалистично относиться к своим амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением". При этом Путин, по словам источников, как и раньше, убежден, что превосходящие силы и готовности России принять крупнейшие со времен Второй мировой войны потери, позволят ей "победить, несмотря на прежние неудачи".

Источники утверждают, что Россия возобновит наступление уже в феврале – марте. Их слова подтверждают предупреждение Украины и союзников. Как говорят собеседники Bloomberg, Путин считает, что у него нет альтернативы, кроме победы в "экзистенциальном конфликте" с США и их союзниками.

То есть диктатор уверен, что воюет не против Украины, а против коллективного Запада и это же мнение россиянам в головы сейчас активно вкладывают кремлевские пропагандисты. Следовательно, по данным Bloomberg, уже весной в России может начаться новая публичная волна мобилизации.

Почему Путин пугает наступлением

И что опасно в этой ситуации, это то, что Кремль может начать свое наступление до того, как Украина получит недавно обещанные поставки боевых танков из США и Европы.

Таким образом Путин пытается склонить Украину и наших партнеров к, по крайней мере, замораживанию конфликта с сохранением контроля россиян над оккупированными территориями.

То есть, нынешняя подготовка России к наступлению, как и само вероятное наступление должно заставить Украину поверить в то, что Кремль способен захватить еще больше территорий. Следовательно, мы, по замыслу Кремля, должны согласиться на перемирие уже сейчас.

Кремль продвигает идею переговоров в США

Кремль пытается активно продвигать такую идею переговоров и среди американских политиков. В частности, накануне многих удивило заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая вдруг заговорила о возможности ослабления санкций против России.

Следует внимательно исследовать контекст такого заявления. Дело в том, что заявление Нуланд прозвучало на слушаниях по противодействию российской агрессии в Сенате США, где сенаторы задают вопросы американским чиновникам.

На этих слушаниях сенатор Рэнд Пол предложил заключить между США и Россией договоренность о взаимном снятии санкций с российских и американских законодателей. Пол утверждал, что санкции против российских депутатов наложены из-за того, что у них есть "определенные убеждения", и это усложняет осуществление диалога и "законодательного обмена".

А определенные убеждения просты – они либо поддерживают войну, либо поддерживают аннексию украинских территорий, что взаимосвязано. На что Виктория Нуланд ответила – это возможно, но лишь при условии, что Россия начнет вывод войск со всей Украины и наконец начнет серьезно относиться к переговорам. До того такой шаг невозможен.

Россия хочет затянуть войну

Итак, можем констатировать, что Россия действительно готовит наступательные операции с целью принуждения Украины к перемирию и капитуляции. Но, понимая, что это невозможно – Кремль постарается максимально затянуть войну.

Сейчас разведки Украины, США и Европы сомневаются, есть ли у России ресурсы для нового крупного наступления, даже после мобилизации 300 тысяч дополнительных войск прошлой осенью.

Бои на Востоке истощают Силы обороны Украины

В то же время, наши партнеры наращивают поставки оружия, в том числе и бронетехники и танков, чтобы ВСУ имели возможность прорвать российские линии обороны. Впрочем, следует признать, жестокие атаки на Донбассе в районах Бахмута и Соледара, а теперь и Угледара, так же несколько истощили наши силы.

И американские военные, по данным западных СМИ, даже советовали украинскому командованию изменить стратегию вокруг Бахмута и сосредоточить все силы и внимание на подготовке наступления на Юге.

Однако те же западные эксперты уверяют, что планы Кремля по увеличению российской армии рассчитаны на годы. А потому Путин будет максимально затягивать войну в надежде накопить силы для противостояния, как он считает, с Западом.

Сейчас у российской армии есть определенные проблемы, не позволяющие ей проводить масштабные наступательные действия. Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк уверяет, что у России серьезные проблемы не только с техникой и оснащением, но и с командирами на уровне взвода или роты.

В передовых подразделениях оккупационных войск не хватает примерно 40% младших командиров. По его словам, недостаток наблюдается в частности во вражеских подразделениях, которые воюют в Донецкой и Луганской областях.

Какое значение Угледара

Несмотря на все проблемы, оккупанты все же лезут вперед на Востоке Украины. Как заявил Черняк, ВСУ отбивают эти атаки.

Здесь следует понимать, что Угледар расположен в 70 километрах к северу от Мариуполя и лежит на переломе южной и восточной линий фронта, что и определяет его стратегическую значимость.

С этих позиций ВСУ могут вести огонь по логистическим линиям оккупантов между Востоком и Югом. Летом и осенью россияне уже не раз пытались взять город, но продвинуться к нему не смогли и линия столкновения остановилась в соседних селах Павловка и Никольское.

Теперь оккупанты снова активизировали свои наступательные действия. Накануне россияне хвастались, что им якобы удалось продвинуться в направлении Угледара и Орехово. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтверждает, что российские войска ведут штурмы и пытаются захватить Угледар, но заявления о продвижении сильно преувеличены.

И все эти попытки захватить новые населенные пункты на Донбассе как раз могут быть свидетельством намерений Путина относительно наступления, а могут быть и составной частью информационной кампании по запугиванию "великой войной".

Вместе с тем известно, что украинские военные, по данным Института изучения войны, возобновили контрнаступление в районе Кременной в Луганской области.

В то же время следует еще раз подчеркнуть – затяжная война выгодна только России, и совсем не выгодна ни всему миру, ни украинцам. У России, наверное, есть планы и по мобилизации, и по дальнейшим военным действиям, но важнее сводить усилия к освобождению оккупированных захватчиками территорий. И на это должны работать все – и Украина и партнеры.

У России не безграничные силы: почему Запад дает оружие Украине

И здесь мы переходим к вопросу поставки необходимого вооружения для Украины, которое должно помочь в контрнаступлении. Сегодня генсек службы внешних действий Евросоюза Стефано Саннино обосновал поставки Германией и США военной техники Украине необходимостью защиты от варварских действий Москвы.

И это довольно точное объяснение логики увеличения поставок оружия, в отличие от риторики, которую пытается посеять Кремль, уверяя, что это приведет только к эскалации. И защита от путинизма – это задача всего Запада.

Следовательно, все прекрасно понимают, что Путин помешан на своих диктаторских амбициях и будет пытаться эскалировать ситуацию с целью заставить Украину отдать ему оккупированные территории.

Однако Украина на это точно не согласится. И у Кремля далеко не безграничные возможности для ведения войны. Поэтому, исходя из этого, в Пентагоне уверены, что следующие несколько месяцев станут решающими.

Именно от того, что произойдет в последующие месяцы, будет зависеть, как будет развиваться война дальше. Об этом заявила помощница министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер.

Она заверила, что Пентагон, понимая это, концентрирует внимание на предоставлении Украине военных средств, необходимых для защиты народа и территории. Кроме того, она подчеркнула, что Россия убедилась: США и союзники серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

А еще Уолландер в очередной раз развеяла лживые мифы о том, что якобы оружие переданное США, выходит за пределы Украины. Она отметила, что американское правительство не увидело никаких достоверных свидетельств этого.

Танковый вопрос: не опоздал ли Запад с помощью

Однако, чтобы следующие месяцы стали решающими в нашу пользу, Силы обороны Украины должны получить все необходимое оружие. И здесь есть как позитивные, так и неутешительные новости. В частности, премьер-министр Польши Моравецкий сегодня отметил, что Польша планирует передать Украине не только немецкие танки Leopard, но и еще 60 модернизированных танков, в том числе PT-91 Twardy. Это модернизированный польский основной танк на базе советского Т-72.

В то же время Моравецкий подчеркнул, что современные танки для украинских войск особенно важны, поскольку Россия имеет в своем запасе до 15 тысяч единиц этой техники. Он призвал партнеров быть открытыми и настойчивыми в своей поддержке Украины.

Также в руководстве немецкой оборонной группы Rheinmetall заявили, что кроме самих танков "Леопард" могут передать большое количество боеприпасов к ним. Пока известно, что концерн значительно увеличил свои мощности – особенно в секторе большого калибра.

Когда Украина получит "Леопарды"

Однако за хорошими новостями о поставках танков "Леопард" есть и, к сожалению, не слишком оптимистичные. Так, Украина получит танки "Леопард", которые крайне важны на поле боя и смогут сильно изменить динамику войны. Однако главный вопрос заключается в том – когда Украина их получит и когда сможет применить?

Да, танки "Леопард" гораздо проще в обслуживании и эксплуатировать, чем Abrams. И наши военные как раз на них и настаивали. Однако в то время как эксперты прогнозируют новое наступление россиян на февраль – март, министр обороны Германии Борис Писториус откровенно говорит, что первые "Леопарды" из Германии могут быть размещены в Украине только через два месяца, то есть ближе к апрелю.

В то же время главный вопрос заключается в обучении танковых экипажей ВСУ и подготовке персонала по обслуживанию танков. И вот второе, по мнению бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда, является еще большим вызовом.

По его словам, если танки не обслуживаются должным образом, то их можно использовать в течение 3 – 4 дней, после чего техника может ломаться. Поэтому Украине важно иметь всю материально-техническую и ремонтную поддержку.

То есть, исходя из вышесказанного, никаких сомнений в том, что украинские бойцы овладеют новой техникой быстро нет. Но, если танки придется ждать в апреле, как говорит Писториус, то до наступления россиян партнеры могут не успеть передать танки. Вместе с тем уже обещанное количество "Леопардов" все равно не дотягивает до заявленных генералом Залужным 300 танков.

Украина получит современные "Абрамсы"

Так же и относительно танков "Абрамс" есть как хорошие новости, так и не очень. В частности, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США передадут Украине более современную модернизированную модель танка "Абрамс" М1 А2.

Пакет военной помощи США, который включает 31 танк Abrams M1, предусматривает закупку для Украины новых боевых машин. Причем Сингх не скрывает, что речь пойдет о большей поставке, чем просто 31 танк.

Однако в Пентагоне и Госдепе уже заявили, что к весне Украина точно не успеет вывести на поле боя эти танки.

Резюмируя, мы должны понимать, что, к сожалению, все обещанные западные танки Украина получит в лучшем случае посреди весны. А наступление россиян прогнозируют все же раньше. Следовательно, главная надежда в это время, вероятно, будет именно на модернизированные танки Т-72.