Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, наскільки далеко готовий зайти Путін, та яку ціль насправді переслідує диктатор, погрожуючи великим наступом. Крім того, Олексій Печій оцінив ситуацію на Донбасі, зокрема під Вугледаром, де росіяни наступають великими силами.

Зверніть увагу Пакт про ненапад від Лукашенка та успіхи ЗСУ на Луганщині: як змінюється ситуація на фронті

Путін все ще вірить, що воює проти Заходу

Видання Bloomberg стверджує, що Путін планує новий наступ російських військ в Україні, а також готує свою країну до багаторічного конфлікту зі США та їхніми союзниками.

До таких висновків американські журналісти прийшли, поговоривши із російськими чиновниками, які знайомі із ситуацією. За словами співрозмовників агентства, навіть Путін не може заперечувати слабкості російської армії після того, як його війська втратили більше половини території, захопленої на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Постійні невдачі змусили багатьох у Кремлі "реалістично ставитися до своїх амбіцій, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням". При цьому Путін, за словами джерел, як і раніше, переконаний, що переважаючі сили і готовність Росії прийняти найбільші з часів Другої світової війни втрати, дозволять їй "перемогти, незважаючи на колишні невдачі".

Джерела стверджують, що Росія відновить наступ уже у лютому – березні. Їхні слова підтверджують попередження України та союзників. Як кажуть співрозмовники Bloomberg, Путін вважає, що він не має альтернативи, окрім перемоги в "екзистенційному конфлікті" із США та їхніми союзниками.

Тобто диктатор впевнений, що воює не проти України, а проти колективного Заходу і цю ж думку росіянам в голови зараз активно вкладають кремлівські пропагандисти. А отже, за даними Bloomberg, вже навесні в Росії може розпочатися нова публічна хвиля мобілізації.

Чому Путін лякає наступом

І що небезпечно в цій ситуації, це те, що Кремль може почати свій наступ до того, як Україна отримає нещодавно обіцяні поставки бойових танків зі США та Європи.

Таким чином Путін намагається схилити Україна та наших партнерів до, принаймні, заморожування конфлікту зі збереженням контролю росіян над окупованими територіями.

Тобто, нинішня підготовка Росії до наступу, як і сам ймовірний наступ має змусити Україну повірити в те, що Кремль здатен захопити ще більше територій. Отже, ми, за задумом Кремля, маємо погодитися на перемир'я вже зараз.

Кремль просуває ідею переговорів у США

Кремль наразі намагається активно просувати таку ідею переговорів і серед американських політиків. Зокрема, напередодні багатьох здивувала заява заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка раптом заговорила про можливість послаблення санкцій проти Росії.

Варто уважно дослідити контекст такої заяви. Річ у тім, що заява Нуланд пролунала на слуханнях з питань протидії російській агресії в Сенаті США, де сенатори ставлять питання американським урядовцям.

На цих слуханнях сенатор Ренд Пол запропонував укласти між США й Росією домовленість про взаємне зняття санкцій із російських та американських законодавців. Пол стверджував, що санкції проти російських депутатів накладені через те, що вони мають "певні переконання", і це ускладнює здійснення діалогу та "законодавчого обміну".

А певні переконання прості – вони або підтримують війну, або підтримують анексію українських територій, що взаємопов'язано. На що Вікторія Нуланд відповіла – це можливо, але лише за умови, що Росія почне виведення військ з усієї України та нарешті почне серйозно ставитися до переговорів. До того такий крок неможливий.

Росія хоче затягнути війну

Отже, можемо констатувати, що Росія дійсно готує наступальні операції з метою примушення України до перемир'я і капітуляції. Але, розуміючи, що це неможливо – Кремль намагатиметься максимально затягти війну.

Наразі розвідки України, США та Європи сумніваються, чи є у Росії ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації 300 тисяч додаткових військ минулої осені.

Бої на Сході виснажують Сили оборони України

Водночас наші партнери нарощують постачання зброї, зокрема і бронетехніки та танків, аби ЗСУ мали змогу прорвати російські лінії оборони. Втім, варто визнати, жорстокі атаки на Донбасі в районах Бахмута та Соледара, а тепер і Вугледара, так само дещо виснажили наші сили.

І американські військові, за даними західних ЗМІ, навіть радили українському командуванню змінити стратегію навколо Бахмута та зосередити всі сили та увагу на підготовці наступу на Півдні.

Однак ті ж західні експерти запевняють, що плани Кремля по збільшенню російської армії розраховані на роки. А тому Путін максимально затягуватиме війну в надії накопичити сили для протистояння, як він вважає, із Заходом.

Наразі у російської армії є певні проблеми, які не дозволяють їй проводити масштабні наступальні дії. Представник ГУР МО України Андрій Черняк запевняє, що Росія має серйозні проблеми не лише з технікою та оснащенням, але і з командирами на рівні взводу чи роти.

У передових підрозділах окупаційних військ не вистачає приблизно 40% молодших командирів. За його словами, нестача спостерігається зокрема в ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.

Яке значення Вугледара

Попри всі проблеми, окупанти все ж лізуть вперед на Сході України. Як заявив Черняк, ЗСУ відбивають ці атаки.

Тут варто розуміти, що Вугледар розташований за 70 кілометрів на північ від Маріуполя і лежить на зламі південної та східної ліній фронту, що і визначає його стратегічну значущість.

З цих позицій ЗСУ можуть вести вогонь по логістичних лініях окупантів між Сходом та Півднем. Влітку та восени росіяни вже не раз намагалися взяти місто, але тоді просунутися до нього не змогли і лінія зіткнення зупинилася у сусідніх селах Павлівка та Микільське.

Тепер окупанти знову активізували свої наступальні дії. Напередодні росіяни хизувалися, що їм нібито вдалося просунутися в напрямку Вугледара та Оріхового. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтверджує, що російські війська ведуть штурми та намагаються захопити Вугледар, але заяви про просування сильно перебільшені.

І всі ці спроби захопити нові населені пункти на Донбасі якраз можуть бути свідченням намірів Путіна щодо наступу, а можуть бути і складовою інформаційної кампанії по залякуванню "великою війною".

Разом з тим відомо, що українські військові, за даними Інституту вивчення війни, відновили контрнаступ у районі Кремінної на Луганщині.

Водночас варто ще раз підкреслити – затяжна війна вигідна лише Росії, і зовсім не вигідна ні всьому світові, ні українцям. Росія, напевно, має плани і щодо мобілізації, і щодо подальших військових дій, але важливіше зводити зусилля до звільнення окупованих загарбниками територій. І на це мають працювати усі – і Україна, і партнери.

У Росії не безмежні сили: чому Захід дає зброю Україні

І тут ми переходимо до питання постачання необхідного озброєння для України, яке має допомогти у контрнаступі. Сьогодні генсек служби зовнішніх дій Євросоюзу Стефано Санніно обґрунтував постачання Німеччиною та США військової техніки Україні необхідністю захисту від варварських дій Москви.

І це доволі влучне пояснення логіки збільшення поставок зброї, на відміну від риторики, яку намагається посіяти Кремль запевняючи, що це призведе лише до ескалації. І захист від путінізму – це завдання всього Заходу.

Отже, всі прекрасно розуміють, що Путін схиблений на своїх диктаторських амбіціях і намагатиметься надалі ескалувати ситуацію з метою змусити Україну віддати йому окуповані території.

Однак Україна на це точно не погодиться. І в Кремля далеко не безмежні можливості для ведення війни. Тож, виходячи з цього, у Пентагоні впевнені, що наступні кілька місяців стануть вирішальними.

Саме від того, що відбудеться в наступні місяці, залежатиме як розвиватиметься війна далі. Про це заявила помічниця міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Волландер.

Вона запевнила, що Пентагон, розуміючи це, концентрує увагу на наданні Україні військових засобів, які необхідні для захисту народу та території. Крім того, вона підкреслила, що Росія впевнилася: США та союзники серйозно налаштовані на підтримку України у довгостроковій перспективі.

А ще Волландер вчергове розвіяла брехливі міфи про те, що нібито зброя передана США, виходить за межі України. Вона відзначила, що американський уряд не побачив жодних достовірних свідчень цього.

Танкове питання: чи не запізнився Захід з допомогою

Однак, аби наступні місяці стали вирішальними на нашу користь, Сили оборони України мають отримати усю необхідну зброю. І тут є як позитивні, так і невтішні новини. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Моравецький сьогодні зазначив, що Польща планує передати Україні не лише німецькі танки Leopard, але і ще 60 модернізованих танків, зокрема PT-91 Twardy. Це модернізований польський основний танк на базі радянського Т-72.

Водночас Моравецький наголосив, що сучасні танки для українських військ є особливо важливими, оскільки Росія має у своєму запасі до 15 тисяч одиниць цієї техніки. Отже, він закликав партнерів бути відкритими та наполегливими у своїй підтримці України.

Також у керівництві німецької оборонної групи Rheinmetall заявили, що, окрім самих танків "Леопард", можуть передати велику кількість боєприпасів до них. Наразі відомо, що концерн значно збільшив свої потужності – особливо у секторі великого калібру.

Коли Україна отримає "Леопарди"

Однак за хорошими новинами про постачання танків "Леопард" є і, на жаль, не надто оптимістичні. Так, Україна отримає танки "Леопард", які вкрай важливі на полі бою і зможуть сильно змінити динаміку війни. Однак головне питання полягає в тому – коли Україна їх отримає та коли зможе застосувати?

Так, танки "Леопард" набагато простіші в обслуговуванні та експлуатувати, ніж Abrams. І наші військові саме на них і наполягали. Однак у той час, як експерти прогнозують новий наступ росіян на лютий – березень, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відверто говорить, що перші "Леопарди" з Німеччини можуть бути розміщені в Україні лише через два місяці, тобто ближче до квітня.

Водночас головне питання полягає у навчанні танкових екіпажів ЗСУ та підготовці персоналу з обслуговування танків. І от друге, на думку колишнього офіцера британської армії Ніколаса Драммонда, є ще більшим викликом.

За його словами, якщо танки не обслуговуються належним чином, то їх можна використовувати протягом 3 – 4 днів, після чого техніка може ламатися. Тому Україні важливо мати всю матеріально-технічну та ремонтну підтримку.

Тобто, виходячи з вищесказаного, жодних сумнівів у тому, що українські бійці опанують нову техніку швидко немає. Але, якщо танки доведеться чекати аж у квітні, як каже Пісторіус, то до наступу росіян партнери можуть не встигнути передати танки. Разом з тим, вже обіцяна кількість "Леопардів" все одно не дотягує до заявлених генералом Залужним 300 танків.

Україна отримає сучасні "Абрамси"

Так само і щодо танків "Абрамс" є як гарні новини, так і не дуже. Зокрема, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що США передадуть Україні більш сучасну модернізовану модель танку "Абрамс" М1 А2.

Пакет військової допомоги США, що включає 31 танк Abrams M1, передбачає закупівлю для України нових бойових машин. Причому Сінгх не приховує, що мова йтиме про більше постачання, ніж просто 31 танк.

Однак у Пентагоні та Держдепі вже заявили, що до весни Україна точно не встигне вивести на поле бою ці танки.

Резюмуючи, ми маємо розуміти, що, на жаль, усі обіцяні західні танки Україна отримає, у кращому випадку, посеред весни. А наступ росіян прогнозують все ж раніше. Тож, головне сподівання в цей час, ймовірно, буде саме на модернізовані танки Т-72.